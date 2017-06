Jeunesse arremata visita ao PROJAC com Paola Oliveira por 30 mil reais no 1º leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr

Empresa sorteará prêmio arrematado em evento próprio no mês de outubro

A Jeunesse, que foi uma das patrocinadoras do 1º leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr que aconteceu ontem, no Hotel Unique, em São Paulo, arrematou por 30 mil reais uma visita ao PROJAC com a atriz Paola Oliveira.

O prêmio dá direito a uma visita ao complexo para conhecer os estúdios e cidades cinematográficas da Rede Globo, na companhia da atriz. A empresa sorteará o “tour” arrematado em seu evento anual, que acontece em outubro, entre os distribuidores da marca.

Marcel Szajubok, diretor geral da Jeunesse no Brasil, afirma que o prêmio foi uma forma de participar ativamente, mais uma vez, com uma causa nobre. “Fomos um dos patrocinadores e também arrematamos um prêmio, pois está no DNA da Jeunesse colaborar para uma sociedade mais justa. Nosso lema é transformar vidas, seja por geração de negócios, ou por meio de ações que teremos orgulho no futuro”, finaliza Szajubok.

Sobre a Jeunesse Global

Empresa americana fundada em 2009 na Flórida, que atua em centenas de países das Américas do Norte e Sul, Europa, Ásia, Oceania e África. Conhecida por estar em franca ascensão no mercado de venda direta, a Jeunesse é uma das maiores empresas anti-aging do mundo.

Focada em redefinir a juventude, os produtos da Jeunesse ganham destaque por onde passam, e permanecem em evidência, mostrando sua distinção dentre outros do mesmo segmento.

