Urban Arts amplia atuação na cidade do Rio de Janeiro

Criada em 2009 a Urban Arts, maior rede de galerias de arte, inaugura em 29 de junho sua 18ª unidade, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O ponto comercial está dentro do BarraShopping, um dos maiores e mais completos shopping centers da cidade.

A rede comercializa quadros autorais de artistas independentes do mundo todo, são mais de quatro mil cadastrados e mais de 40 mil artes disponíveis para compra. A unidade está sob o comando da empresária Paula Multedo, que também é proprietária da galeria localizada em Ipanema, aberta em 2015.

“O comércio de arte com um formato mais democrático tem chamado cada vez mais a atenção das pessoas. Sempre me identifiquei com esse propósito e resolvi apostar. Estou abrindo minha segunda galeria e já me programo para a terceira”, conta Paula que dois anos após a inauguração da primeira unidade, inaugura a segunda e possui contrato fechado para a abertura de mais duas até 2019.

Atualmente 40% das galerias da Urban Arts estão nas mãos de pessoas como a Paula, que possuem ao menos duas unidades. Segundo a empresa este fato se deve ou sucesso de negócio e identificação com a marca.

“É gratificante. Quando um franqueado abre sua segunda unidade, nos mostra que estamos no caminho certo, tanto na direção dos negócios quanto na relação com os franqueados”, comenta Gustavo Guedes sócio diretor da Urban Arts.

Em expansão, a rede registrou um faturamento de R$21 milhões em 2016 e cresceu 67% em faturamento no primeiro trimestre de 2017, comparado ao mesmo período ano anterior. A Urban Arts também procura investidores em Niterói, o investimento inicial para entrar no negócio é de R$230 mil.

Urban Arts Barra da Tijuca

Endereço: Avenida das Américas, 4.666 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Sobre a Urban Arts

Desde maio de 2009 em operação, a Urban Arts é uma galeria de arte diferente que oferece trabalhos de mais de quatro mil artistas independentes do Brasil e do mundo e mais de 40 mil artes, todas autorais, exclusivas e com tiragem limitada. Após dois anos de existência online, teve sua primeira galeria física inaugurada em 2011 na rua Oscar Freire, em São Paulo, e hoje conta com duas galerias próprias e mais 16 franqueadas por todo o país.