Little George, agência do Grupo Ketchum, conquista 2 Leões em Cannes – Prata em PR e Bronze em Health & Wellness 

Projeto Histórias Seguras – Guerreiros da Amazônia, em parceria com a Ananse Química, ganha dois troféus em um dos mais importantes festivais de criatividade do mundo

Com pouco mais de um ano de existência, a Little George se consagra no mercado de comunicação com a conquista de dois prêmios no 64º Festival Internacional de Criatividade de Cannes, na França. Com a iniciativa Histórias Seguras – Guerreiros da Amazônia (Amazon Warriors Safe Collection), em parceria com a Ananse, a agência traz para o Brasil Prata na categoria PR e Bronze em Health & Wellness.

“Estamos muito felizes com essas conquistas, foram meses de trabalho e dedicação para que chegássemos a esse resultado, que é o reflexo do que estamos desempenhando para os nossos clientes e parceiros. Esse é apenas o começo. Temos certeza que teremos outras campanhas criativas e estratégicas para apresentar para o mercado”, comemora Gabriel Araújo, VP de Criação da Little George.

A Prata em PR reforça a posição do Brasil no festival. Esse ano tem sido a edição mais marcante para essa categoria, com a melhor participação nacional. O país conquistou 10 Leões, contra apenas 3 de 2016.

Engrossando a lista de prêmios no festival, a Ketchum se apresenta como uma das agências globais de PR com mais Leões. Só em 2017 são 18 prêmios pelo trabalho em nome de seus clientes, somando 37 troféus no total.

A Campanha

O projeto, que também recebeu a colaboração da RJR Editora, consiste em uma coleção de livros, que inclui um exemplar contando a história de guerreiros convocados para salvar a floresta da devastação, e um de colorir, além de giz de cera e uma capa de super-herói. Todos os materiais vêm uma grande inovação: repelentes naturais nas fibras do papel, no giz e no tecido da capa e foram distribuídos gratuitamente na comunidade Tapara Miri, no Pará.

Sobre os prêmios da Little George:

PR Lions

SILVER LION: HEALTHCARE AND WELL-BEING

“Amazon Warriors Safe Collection”

Ananse with Ketchum’s Little George

Health & Wellness Lions

BRONZE LION: BRAND-LED EDUCATION & AWARENESS

“Amazon Warriors Safe Collection”

Ananse with Ketchum’s Little George

/ BRUNA LIMA

/ +55 11 5090 8926

______________www.littlegeorge.com.br

Uma empresa do grupo Ketchum.