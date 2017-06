Observatório do Turismo e Eventos de Bonito tem novo site

O OTEB – Observatório do Turismo e Eventos de Bonito, coordenado pelo Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB), agora apresenta as informações e pesquisas realizadas em um novo site. Os números do turismo da cidade, tais como a origem dos turistas nacionais e internacionais, taxa de ocupação da rede hoteleira, entre outros fatores, serão divulgados no endereço:

www.otbonito.com.br.

O Observatório faz um levantamento sistemático e contínuo de dados relevantes sobre a atividade turística em Bonito-MS. Todos os dados coletados são processados e divulgados regularmente via o Boletim Informativo mensal para a imprensa, gestores, profissionais, estudantes e interessados na atividade turística de nosso destino.

O observatório monitora, por exemplo, os preços da rede hoteleira, evidenciando a competitividade existente na região. Segundo o presidente do BCVB, Rodrigo Coinete, as informações divulgadas auxiliam novas estratégias de comunicação e marketing para o turismo da região. “Isso traz muitos subsídios para quem tem interesse em trazer eventos para Bonito. Verificamos que a nossa oportunidade de crescimento da atividade turística está nos meses de baixa temporada”, complementa Coinete.

Sobre o Bonito CVB – Convention & Visitors Bureau é uma estrutura de promoção e marketing do município de Bonito e região, autônoma e de iniciativa privada, com o objetivo de gerar negócios por meio da captação de eventos. Oferece serviços de apoio da candidatura de eventos, organização, marketing e relações públicas. Mais informações podem ser obtidas por meio do site www.bcvb.com.br, ou pelo telefone Escritório em Campo Grande: (67) 3253-6471 / Escritório em Bonito (67) 3255-2207