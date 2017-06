Cecam leva o título do Master 50 anos do Governo de Andradina

Andradina/SP

O Cecam foi o grande campeão da edição 2017 do Campeonato Master 50 anos realizado pelo Governo de Andradina por meio da Selj (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude), em final realizada na manhã deste domingo (25).

A abertura da competição contou com a presença do assessor de assuntos estratégicos e ex-prefeito, Jamil Ono, que representou a prefeita Tamiko Inoue, do secretário de Esportes, Manoel Messias de Almeida, representando a Câmara Municipal, o vereador Raimundo Justino e ainda o diretor esportivo do Cecam, Márcio Tuffi.

Jogando em casa o Cecam quebrou a série consecutiva do Ubec/FarmaMel/L.Francine, que havia levado o título nas cinco edições anteriores. Com um gol único de Sidney Pedrelli no primeiro tempo, o Cecam aplicou uma forte marcação e segurou o resultado até o final, mesmo com a pressão do Ubec e com grande atuação do goleiro José Carlos.

No encerramento, Tamiko entregou o troféu ao campeão nas mãos do atleta Argemiro Calister, o Mirim, e destacou a importância de manter as práticas esportivas para uma ótima qualidade de vida. “Foi uma competição que promoveu a amizade e o encontro desses jogadores, com o apoio dos torcedores e das famílias”.

Messias de Almeida agradeceu a todas as equipes e clubes que participaram do Campeonato Master 50 anos, que é um dos mais tradicionais da cidade por reunir atletas que marcaram a história do esporte andradinense. “Parabéns pelas equipes que estão apresentando além do futebol, muito espírito esportivo e atraindo grande público nos jogos”, comentou.

O terceiro lugar ficou com a equipe do Sertanejo. O artilheiro da competição foi Ezequiel dos Reis do A.A. Comercial, com 11 gols marcados e a defesa menos vazada, ficou o goleiro do Cecam, Jose Carlos Martins.

Foto – crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Prefeita Tamiko entrega o troféu ao Cecam/Secom’s