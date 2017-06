Percentual de cheques devolvidos se mantém estável em maio, com 2,15%, aponta Serasa Experian

Em abril, a porcentagem de devoluções por insuficiência de fundos havia sido de 2,14%. No acumulado do ano, entre janeiro e maio, o percentual de devoluções foi de 2,18% no país, sendo que o Amapá liderou o ranking com 18,69% e São Paulo foi o estado com o menor percentual de cheques devolvidos: 1,73%

São Paulo, 26 de junho de 2017 – O percentual de devoluções de cheques pela segunda vez por insuficiência de fundos em maio/2017 foi de 2,15% em relação ao total de cheques compensados. As informações são do Indicador Serasa Experian de Cheques Sem Fundos. O percentual sofreu ligeira alta em relação ao mês anterior, abril, quando registrou-se 2,14% de devoluções. No acumulado do ano, entre janeiro e maio, a porcentagem de cheques devolvidos no país, em relação aos compensados, foi de 2,18%. Em maio de 2017 foram 958.819 cheques devolvidos e 44.575.586 compensados. Em abril de 2017 haviam sido 815.503 cheques devolvidos por falta de fundos e 38.068.259 compensados. Segundo os economistas da Serasa Experian, a estabilidade da inadimplência com cheques reflete a atuação de duas forças antagônicas que, no curto prazo, se anula: por um lado, há a redução da inflação e dos juros, que favorece o recuo dos índices de inadimplemento mas, por outro lado, há o elevado nível de desemprego no país, que acaba atuando na direção contrária, pressionando para cima a inadimplência. Assim, dificilmente notaremos recuo mais significativo da inadimplência do consumidor se o desemprego não iniciar uma trajetória consistente de recuo. Nos Estados e regiões Nos cinco primeiros meses de 2017, entre as regiões do país, a liderança de devoluções foi da região Norte, com 4,23% de cheques devolvidos. O Sul apresentou o menor percentual de devoluções no período: 1,82%. Já entre os estados, o Amapá segue na liderança do ranking de cheques sem fundos entre janeiro e maio de 2017: foram 18,69% de cheques devolvidos. Na outra ponta, São Paulo teve o menor percentual de devoluções: 1,73%. Confira abaixo o ranking completo de cheques devolvidos entre janeiro e maio de 2017: Em todo o país, a devolução de cheques em maio/17 foi de 2,15% do total de cheques compensados, maior que a devolução de 2,14% registrada em abril/17 e menor que o percentual de devoluções de cheques um ano antes, em maio/16, quando o índice chegou a 2,39%. Na Região Norte, a devolução de cheques em maio/17 foi de 3,79% do total de cheques compensados, menor que a devolução registrada no mês anterior, abril/17, quando o percentual foi de 4,13%, e menor que os 4,33% registrado em maio/16. No Acre, em maio/17, a devolução foi de 6,46%. Em abril/17, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos havia sido de 6,80% do total de cheques compensados. Em maio/2016 o Acre havia registrado 7,74% de cheques devolvidos. No Amazonas, a devolução de cheques em maio/17 foi de 6,30% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 7,54% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos no Amazonas havia sido de 6,91% do total de cheques compensados. No Amapá, a devolução de cheques em maio/17 foi de 15,01% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 16,33% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos no Amapá havia sido de 18,61% do total de cheques compensados. No Pará, a devolução de cheques em maio/17 foi de 5,89% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 6,58% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos no Pará havia sido de 6,38% do total de cheques compensados. Em Rondônia, a devolução de cheques em maio/17 foi de 1,59% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 1,74% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos em Rondônia havia sido de 2,04% do total de cheques compensados. Em Roraima, a devolução de cheques, em maio/17 foi de 14,33%, do total de cheques compensados, maior que a devolução de 10,76% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos em Roraima havia sido de 10,02% do total de cheques compensados. No Tocantins, a devolução de cheques em maio/17 foi de 4,35% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 4,59% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos no Tocantins havia sido de 4,52% do total de cheques compensados. Na Região Nordeste, a devolução de cheques em maio/17 foi de 4,32% do total de cheques compensados, menor que a devolução registrada no mês anterior, abril/17, quando o percentual foi de 4,48%, e menor que os 4,59% registrado em maio/16. Em Alagoas, a devolução de cheques em maio/17 foi de 4,79% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 4,92% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos em Alagoas havia sido de 5,27% do total de cheques compensados. Na Bahia, a devolução de cheques em maio/17 foi de 3,89% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 3,96% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos na Bahia havia sido de 4,09% do total de cheques compensados. No Ceará, a devolução de cheques em maio/17 foi de 4,77% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 4,91% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos no Ceará foi de 4,87% do total de cheques compensados. No Maranhão, a devolução de cheques em maio/17 foi de 8,50% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 9,15% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos no Maranhão havia sido de 9,01% do total de cheques compensados. Na Paraíba, a devolução de cheques em maio/17 foi de 4,53% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 4,63% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos na Paraíba havia sido de 4,83% do total de cheques compensados. Em Pernambuco, a devolução de cheques em maio/17 foi de 3,26% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 3,41% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos em Pernambuco havia sido de 3,48% do total de cheques compensados. No Piauí, a devolução de cheques em maio/17 foi de 6,13% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 6,55% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos no Piauí havia sido de 6,62% do total de cheques compensados. No Rio Grande do Norte, a devolução de cheques em maio/17 foi de 4,86% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 5,10% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos no Rio Grande do Norte havia sido de 5,25% do total de cheques compensados. Em Sergipe, a devolução de cheques em maio/17 foi de 4,30% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 4,48% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos em Sergipe havia sido de 4,77% do total de cheques compensados. Na Região Sudeste, a devolução de cheques em maio/17 foi de 1,81% do total de cheques compensados, maior que a devolução de 1,80% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos na Região Sudeste havia sido de 1,98% do total de cheques compensados. No Espírito Santo, a devolução de cheques em maio/17 foi de 2,25% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 2,31% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos no Espírito Santo havia sido de 2,53% do total de cheques compensados. Em Minas Gerais, a devolução de cheques em maio/17 foi de 1,99% do total de cheques compensados, maior que o índice de 1,94% registrado em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos em Minas Gerais havia sido de 2,24% do total de cheques compensados. No Rio de Janeiro, a devolução de cheques em maio/17 foi de 1,95% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 2,03% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos no Rio de Janeiro havia sido de 2,14% do total de cheques compensados. Em São Paulo, a devolução de cheques em maio/17 foi de 1,68% do total de cheques compensados, maior que a devolução de 1,67% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos em São Paulo havia sido de 1,81% do total de cheques compensados. Na Região Sul, a devolução de cheques em maio/17 foi de 1,79% do total de cheques compensados, maior que a devolução de 1,75% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos na Região Sul havia sido de 2,07% do total de cheques compensados. No Paraná, a devolução de cheques em maio/17 foi de 1,72% do total de cheques compensados, igual à devolução de 1,72% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos no Paraná havia sido de 2,04% do total de cheques compensados. No Rio Grande do Sul, a devolução de cheques em maio/17 foi de 1,88% do total de cheques compensados, maior que a devolução de 1,82% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos no Rio Grande do Sul havia sido de 2,13% do total de cheques compensados. Em Santa Catarina, a devolução de cheques em maio/17 foi de 1,79% do total de cheques compensados, maior que a devolução de 1,72% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos em Santa Catarina havia sido de 2,04% do total de cheques compensados. Na Região Centro-Oeste, a devolução de cheques em maio/17 foi de 2,75% do total de cheques compensados, maior que a devolução de 2,70% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos na Região Centro-Oeste havia sido de 3,13% do total de cheques compensados. No Distrito Federal, a devolução de cheques em maio/17 foi de 3,64% do total de cheques compensados, maior que a devolução de 3,39% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos no Distrito Federal havia sido de 3,98% do total de cheques compensados. Em Goiás, a devolução de cheques em maio/17 foi de 2,72% do total de cheques compensados, maior que a devolução de 2,66% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos em Goiás havia sido de 3,13% do total de cheques compensados. No Mato Grosso do Sul, a devolução de cheques em maio/17 foi de 2,35% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 2,39% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos no Mato Grosso do Sul havia sido de 2,68% do total de cheques compensados. No Mato Grosso, a devolução de cheques em maio/17 foi de 2,49% do total de cheques compensados, menor que a devolução de 2,55% registrada em abril/17. Em maio/16, a devolução de cheques pela segunda vez por falta de fundos no Mato Grosso havia sido de 2,83% do total de cheques compensados. A série histórica deste indicador está disponível em http://www.serasaexperian.com.br/release/indicadores/cheques_devolvidos.htm Metodologia do indicador O Indicador Serasa Experian de Cheques Sem Fundos consiste no levantamento mensal sobre a quantidade de cheques devolvidos por insuficiência de fundos em relação ao total de cheques compensados. Para efeito do cômputo do indicador, somente é considerada a segunda devolução por insuficiência de fundos.