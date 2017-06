Vivo inaugura rede de fibra em Avaré

Agora, além da telefonia móvel, o município terá serviços de banda larga de até 300Mega e mais acessos em telefonia fixa

Avaré, junho de 2017 – A Vivo inaugura, em Avaré, uma rede de fibra de última geração. Foram investidos aproximadamente R$ 4 milhões para oferecer banda larga de alta velocidade e telefonia fixa para a população da cidade. A operação da empresa em Avaré atenderá 66 bairros com aproximadamente 14 mil domicílios.

Avaré é uma das cidades selecionadas pela Vivo para receber rede de fibra neste ano. “O município estará na vanguarda da tecnologia de ultravelocidade, o que potencializa sua atratividade como polo de investimentos na região”, afirma João Truran, diretor Regional da Vivo em São Paulo. Ele lembra que Avaré já conta com 99% de sua área urbana coberta com tecnologia móvel 3G e com 92% de cobertura 4G, lançada recentemente.

A rede que leva a fibra ótica até a residência do cliente permite grande volume de transmissão e recebimento de dados. Com isso, a Vivo Fibra proporciona uma excelente experiência ao usuário, para navegar em alta velocidade, jogar online, ver vídeos em alta resolução e usar aplicativos que exigem muita banda. Tudo isso com uma conexão estável, mesmo com diversos dispositivos conectados ao mesmo tempo.

Serviços residenciais e corporativos

A Vivo vai oferecer aos clientes residenciais planos de banda larga com velocidades de até 300 Mbps (Megabits por Segundo). A operadora preparou uma série de ofertas especiais de lançamento. Para quem optar pela velocidade de 50 Mega na banda larga e assinatura de Vivo Fixo com ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo local, pagará apenas R$ 139,98 pelos dois produtos. A Vivo oferece também opções para quem desejar adquirir apenas a banda larga de ultravelocidade.

Além disso, o morador de Avaré que possuir um plano de telefonia móvel Vivo, poderá receber benefícios exclusivos de até 10GB todo mês no seu celular, ao contratar banda larga Vivo Fibra. Neste caso, deverá se dirigir a uma das lojas da marca existentes na cidade para conhecer os planos elegíveis e aderir à promoção. Para os clientes corporativos, o portfólio – que atende empresas de todos os portes – inclui, entre outros serviços, voz, banda larga de até 300Mega, acesso dedicado à internet, além de soluções de TI como informática, segurança gerenciada e cloud computing.

Os bairros que serão contemplados com a rede da Vivo são: Água Branca, Alto, Alto da Boa Vista, Alto da Colina, Alto da Colina II, Bairro Alto, Baixada do Glicério, BNH Brabância, BRO Alto, BRO do Braz, BRO São Luiz, BRO São Pedro, BRO Santana, Centro, Chácara Rancho Alegre, Chácara Tinoco, Cidade Jardim, Cj. Habitacional Antônio F. Inocêncio, Cj. Pe. Emilio Immos, Cj. Residencial Avaré I, Colina Boa Vista, Colina Boa Vista I, Colina Verde, Distrito Industrial, Jd. Das Orquídeas, Jd. América. Jd. Boa Vista, Jd. Boa Vista II, Jd. Colina Verde, Jd. Europa, Jd. Europa II, Jd. Jubran, Jd. Paulista, Jd. Pinheiro, Jd. São Judas Tadeu, Jd. São Paulo, Jd. Santa Cruz, Jd. Vera Cruz, Jd. Vitória, Lt. Rancho Alegre, Lt. São Judas Tadeu, Lt. São Judas II, Morada do Sol, Núcleo Antônio F. Inocêncio, Pq. Elizabeth II, Pq. Residencial Brabância, Pq. Residencial G. Filgueiras, Pq. Residencial G. Filgueiras I, Residencial Armando P. Assis, Residencial Rancho Alegre, Rodoviária, Vl. S. Maria, Vl. Aires, Vl. Cidade Jardim, Vl. Jussara Maria, Vl. Martins, Vl. Martins I, Vl. Nova, Vl. Rio Novo, Vl. São Felipe, Vl São Judas Tadeu IV, Vl. São Judas Tadeu, Vl. Santa Isabel, Vl. Santa Maria, Vl. Três Marias.

Para adquirir os produtos da Vivo, o cliente deve acessar o site www.vivo.com.br ou entrar em contato com a Central de Atendimento no 10315. É possível comprar também nas lojas e revendas Vivo ou contatar um de nossos agentes autorizados na cidade.

Vivo em São Paulo

Com esse lançamento, a Vivo – que já é líder em market share da móvel com 34,9% de participação e quase 22 milhões de acessos no Estado (de acordo com os dados de acesso divulgados pela ANATEL em abril de 2017) – passa a oferecer a fibra em 62 cidades. Somente em 2016, a operadora investiu aproximadamente R$ 5,2 bilhões (excluindo licenças) em todo o Estado.

Neste ano, além da fibra, a Vivo está expandindo rapidamente sua cobertura de 4G pelo país. Hoje, todos os 645 municípios são atendidos com a rede 3G e outros 391 com rede 4G.

Fonte: Maquina Cohn & Wolfe