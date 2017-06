CILeite – Centro de Inteligência do Leite

Todo mês a conjuntura econômica do agronegócio do leite analisada por especialistas e resumida em uma página

Nota de Conjuntura

Nesse mês de Junho de 2017 veja os seguintes destaques:

Conjuntura atual mantêm cenário favorável ao produtor

O cenário de boa lucratividade para os produtores de leite tem-se confirmando e tende a permanecer nos próximos meses. Este quadro favorável à atividade se sustenta em três fundamentos principais: relação de troca na atividade vem melhorando desde dezembro de 2016; a oferta de leite nos principais produtores mundiais ainda não apresenta sinais de recuperação; recente valorização do câmbio que manterá menos atrativa a importação do produto.

Nesse contexto, os dados da pesquisa trimestral do IBGE sinalizaram que, após oito trimestres seguidos de queda, a produção nacional apresentou pequena recuperação no primeiro trimestre de 2017. Por outro lado, a indústria continua com dificuldades para repassar preços para os consumidores e, portanto, com margens restritas.

Por fim, no último leilão da GDT, o fenômeno da valorização da manteiga no mercado mundial mostrou-se ainda mais evidente, com nova valorização do produto.

Confira essa análise completa com mais detalhes na NOTA DE CONJUNTURA da Plataforma de Inteligência Intelactus em sua edição de Junho de 2017.

Fonte: Embrapa Comunicação