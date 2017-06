Votorantim Cimentos participa do 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria

Empreendedores de startups serão desafiados a proporem soluções para melhorar o consumo de energia elétrica das unidades da empresa

A Votorantim Cimentos irá participar, nos dias 27 e 28 de junho, do 7º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, no Transamérica Expo Center, em São Paulo (SP). Realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Confederação Nacional da Indústria (CNI), o evento reunirá empresas e instituições que têm na inovação uma estratégia para o desenvolvimento e buscam discutir, propor e conhecer novas soluções.

Durante o Congresso, representantes da Votorantim Cimentos irão se reunir com empreendedores de startups no Camp de Inovação, uma dinâmica voltada à criação de soluções que atendam às demandas das grandes empresas da indústria. Para a Votorantim Cimentos, as startups terão como desafio apresentar sistemas de gerenciamento online de energia elétrica.

Os sistemas devem conter uma base de dados que registre o consumo de energia, de produção e outras informações que facilitem a tomada de decisões da empresa na aquisição de energia. As melhores ideias apresentadas serão analisadas pela Votorantim Cimentos como possibilidades de futuros investimentos.

Sobre a Votorantim Cimentos

Fonte: Oficina de Comunicação