Grupo Gestor do Hospital Auxiliadora entrega fraldas geriátricas ao Lar dos Idosos

O Grupo Gestor do Hospital Auxiliadora formado pela liderança da Instituição realizou na última sexta-feira (23), uma entrega de pacotes de fraldas geriátricas para o Lar dos Idosos do município e também intermediou a visita do médico cardiologista Ulisses Calandrin 1 vez por mês durante 6 meses. A doação partiu de uma ação do projeto Líder desenvolvido pelo Sebrae.

Para o diretor do Lar dos Idosos, Inivaldo Alves da Silva é uma ação maravilhosa que foi realizada em benefícios aos idosos. “Uma ação muito linda, estou emocionando pela contribuição e dedicação com nossa instituição”, disse.

De acordo com o diretor administrativo do Auxiliadora, Ede Carlos dos Santos o Grupo Gestor do hospital se reúne para discutir estratégias e alinhar processos da instituição e dessa vez o grupo se reuniu para realizar um gesto de solidariedade com o próximo. “É muito benéfico esse pensamento com o próximo. O Grupo Gestor também tem esse pensamento em contribuir e ajudar as instituições”, disse.

Os Valores do Hospital Auxiliadora refere-se: Ética / transparência; Relações Humanizadas; Respeito à religiosidade; Trabalho em Equipe; Comprometimento; Resolutividade; Responsabilidade Social; Inovação; Auto-sustentabilidade e Atender com Qualidade.

Adriano Vialle