Renata Longaray é capa da nova Playboy

Com longa carreira jornalística, repórter do Domingão do Faustão será a estrela em destaque na edição de inverno da revista que completa 42 anos no Brasil

Linda, inteligente, simpática, independente e cheia de garra. Assim é a repórter Renata Longaray. Aos 28 anos, a bela gaúcha é unanimidade nas tardes de domingo, quando encanta os milhares de telespectadores do Domingão do Faustão, onde interage com a plateia e vai em busca de histórias diferentes rodando o Brasil para apresentar no palco.

“Assim como a revista eu também estou passando por uma inovação, uma nova fase na minha vida. Os trabalhos que se integram a arte tem tudo a ver com minha carreira de ex-modelo e jornalista e vai ser um marco nessa minha transição da bancada de um telejornal para o entretenimento”, garante ela que completa: “Além disso a revista é muito importante e os ensaios publicados na nova PLAYBOY são lindos. Estou ansiosa!”

A vida pacata de Renata mudou quando ela foi descoberta por um scouter. Ela cursava o 4º semestre de administração quando recebeu um convite e veio para São Paulo cobrir o concurso Menina Fantástica realizando diversas entrevistas com as participantes.

Foi quando descobriu sua veia jornalística. Decidiu investir na carreira e logo se tornou âncora da bancada de telejornalismo da BandNews. Foi durante uma de suas transmissões que Fausto Silva a viu e pediu que sua produção fosse atrás daquela jornalista, que na sua opinião, tinha a cara do entretenimento. Ele tinha razão!

“Acho inclusive que essa capa e essas fotos vão mostrar ao público uma Renata que eles não conhecem. Tenho certeza que será um lindo trabalho”, afirma.

As fotos foram feitas em Campos do Jordão pelo fotógrafo Gustavo Arrais.

42 anos de PLAYBOY

A edição de inverno da revista é especial. Isso porque ela é comemorativa aos 42 anos da PLAYBOY no Brasil. “É uma honra estar a frente dessa celebração. A revista continua sendo um veículo que promove um diálogo saudável sobre sexo, mas também encoraja a discussão sobre temas sociais, filosóficos e religiosos, relevantes para nossa sociedade, assim como afirmou seu fundador, Hugh Hefner, na década de 50”, afirma Tabata Pitol, diretora de redação da publicação.

A edição 495, que chega às bancas em 15 de julho, conta ainda com a participação de Ricardo Boechat, Caio Castro, Barbara Reis, Letícia Rocha, entre outros.

Foto em anexo. Crédito Deborah Maxx