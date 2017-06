O desafio da segurança em condomínios horizontais

Uma das grandes preocupações de quem vive ou opta por morar em casas é a segurança. Diferentes das estruturas de condomínios de prédios, onde, normalmente, há regras e um projeto de segurança rígido, as casas, se comparadas, se tornam uma estrutura frágil para ação de criminosos.

Pouco comuns nas capitais, e muito característicos de algumas cidades do interior e outras regiões metropolitanas, os condomínios residenciais de casas se tornam uma alternativa que tem atraído quem não abre mão de morar em uma casa, mas deseja a segurança de um condomínio de prédios.

Esses condomínios de casas contam com estrutura de guarita, controle de acesso, câmeras de segurança e muros com cercas elétricas, que são algumas das estratégias utilizadas para coibir assaltantes ou quadrilhas especializadas em arrastões e roubos nas casas. Garantia de segurança total? Depende muito dos profissionais que atuam e de como a estratégia de segurança foi planejada e realizada, além, claro, da cooperação dos moradores.

“A área perimetral desses condomínios é muito extensa, o que representa grande dificuldade de monitoramento e controle, sem contar que grande parte desses muros faz parte das casas do condomínio. Outro aspecto importante é a proximidade que muitos dos empreendimentos têm com rodovias e vias expressas, o que permite aos bandidos uma fuga rápida. Por isso toda a segurança precisa ser planejada cuidadosamente, envolvendo todos os moradores, que precisam compreender e seguir as normas e procedimentos de segurança, essa consciência comunitária é fundamental para o sucesso nesse tipo de empreendimento”, afirma Alexandre Judkiewicz, diretor nacional de operações do GRUPO GR.

Com a contínua evolução das quadrilhas, cada vez mais preparadas tanto em armamento quanto em inteligência, a segurança de um condomínio hoje vai muito além da estrutura (guarita, acesso, câmeras e muros), ela deve envolver todo perímetro e o entorno do condomínio, pois é necessário mapear toda a localidade para identificar rotas de fuga, índices de criminalidade e as regiões próximas que favoreçam o esconderijo de criminosos (exemplo: favelas). Esse mapeamento, inclusive, é fundamental para que seja possível a elaboração de um projeto de segurança eficaz e assertivo, pois irá mostrar quais os pontos fortes e fracos e como agir a partir deles.

“A segurança de um empreendimento requer um estudo aprofundado e customizado às suas características específicas, por isso deve ser realizado por uma empresa especializada. Muita mais que a proteção do patrimônio, o fundamental é garantir a tranquilidade e proteção dos moradores e visitantes. A vida humana não tem preço”, finaliza Judkiewicz.

Veja abaixo algumas dicas do GRUPO GR para uma vida mais segura em condomínios:

Conheça e adote os procedimentos de segurança de seu condomínio.

Tome cuidado com informações: evite compartilhar com os empregados, amigos e até com os filhos menores informações sobre valores e joias que possua em casa ou sobre os bens da família (casas de campo, praia, investimentos, etc.). Este tipo de informação é que desperta a atenção e atrai o meliante.

Por mais tranquilo e seguro que seja seu condomínio, acostume-se a trancar sempre as portas, janelas e portões de acesso de sua casa. Não os deixe abertos inutilmente, ainda que por poucos momentos. Adote esse cuidado com rigor quando for se ausentar por longos períodos (viagens, etc.).

Proteja a porta da cozinha, isole esta dependência durante o repouso noturno trancando as portas intermediárias. Aja da mesma maneira quando se ausentar. Os arrombamentos são mais frequentes através de acessos pelos fundos da casa.

Mantenha sempre atualizada a lista de pessoas autorizadas a acessar o condomínio com destino a sua residência. Seja específica quanto aos dias que algum empregado ou visitante está autorizado a entrar e os dias em que não está. Mencione se empregados ou visitantes podem ou não acessar o condomínio acompanhados.

Não deixe de informar à segurança do empreendimento toda vez que presentear algum empregado, para que na saída desses objetos de sua casa, passem por verificação no acesso ao condomínio.

Preste muita atenção na sua chegada ao condomínio, identifique pessoas suspeitas que possam subjugá-lo para acessar o empreendimento através de você. Ao perceber a presença de suspeitos, não os subestime (muitos meliantes usam crianças), procure ajuda imediatamente (polícia ou até mesmo a segurança do condomínio) e se possível informe alguém de sua confiança para solicitar ajuda, caso você não retorne a ligação em 1 minuto.

Não entregue aos empregados todas as chaves da casa, disponibilize apenas aquelas necessárias para seu ingresso, se possível de portas com mais de uma fechadura para que você possa trancar a casa mesmo que algum empregado possua alguma chave.

Evite guardar grandes quantias em dinheiro em sua casa. Prefira fazer seguro deles e confiar sua custódia a cofres particulares de agências bancárias. Se preferir usar cofres de segurança em sua casa, guarde sigilo quanto a sua existência e localização. Sempre que possível instale mais de um, um deles fora de seus aposentos particulares.

Quando estiver só em sua casa e surgir um estranho que pretenda fazer entrega de encomendas não esperadas (presentes, flores, malas diretas etc.), opte por receber diretamente na portaria do condomínio ou acione a segurança para acompanhar a entrega e o contato com o entregador.

Procure manter a entrada de sua casa livre de obstáculos que impeçam sua ampla visão do imóvel. Evite árvores, estátuas ou qualquer coisa que dificulte a sua observação e a de vizinhos das áreas de acesso da residência.

Sobre o GRUPO GR

O GRUPO GR é hoje uma das empresas mais consolidadas no setor de segurança privada e terceirização de serviços. Com 25 anos de atuação e presente em 12 Estados, o GRUPO GR tem um sistema rigoroso de treinamento (teórico, físico e comportamental) que envolve técnicas de aperfeiçoamento operacional, postura e comportamento, modernos conceitos, treinamento nas áreas de segurança, portaria, recepção e limpeza.

Seu principal objetivo está em oferecer soluções customizadas e integradas que aumentem a produtividade e reduzam custos. A empresa promove a capacitação e a reciclagem permanente de seus funcionários, também instruídos através de simulações variadas para solucionar uma tentativa de assalto ou invasão, situações atípicas como ocorrências e possíveis falhas na segurança (equipamentos e fator humano) e procedimentos em casos de emergência.

Além disso, conta também com serviços de Segurança Eletrônica, sempre atenta às novas tecnologias de prevenção e proteção de pessoas e patrimônios.

Com mais de 1.100 clientes ativos e milhares de colaboradores, o GRUPO GR é referência em seu setor de atuação, atendendo com eficácia condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, instituições de ensino, hospitais e clínicas médicas, concessionárias e empresas de diversos portes e segmentos.

Em 2015, o GRUPO GR conquistou o Top of Mind de RH, um grande reconhecimento das práticas e capacitação com os milhares colaboradores e, em 2016, conquistou a Certificação de MELHORES EMPRESAS EM SATISFAÇÃO DO CLIENTE.

Ana Mogadouro