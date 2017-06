Villa Country promove mega arraiá em julho

Festa temática acontecerá entre os dias 13 e 16 e trará Rionegro & Solimões, Aviões do Forró, César Menotti & Fabiano, Matogrosso & Mathias e Mano Walter

O Villa Country promete um arraiá de arromba para comemorar as festas juninas/ julinas de 2017. Neste ano, o maior reduto sertanejo da América Latina preparou quatro atrações de peso para animar o público. Para agitar esse “arraiá” bom demais, com direito a quadrilha e decoração temática, foram escalados, nada mais nada menos que Rionegro & Solimões, Aviões do Forró, César Menotti & Fabiano, Matogrosso & Mathias e Mano Walter.

O arraiá do Villa Country tem início na quinta-feira, dia 13 de julho, com o show especial de Aviões do Forró. A banda, capitaneada agora apenas por Xand, chega com seu estilo único e diferenciado colocando todo o público da casa para dançar. “Esta é a data que o Aviões tem a maior procura para shows. Mas não podíamos deixar de prestigiar o Villa Country, a maior casa temática de São Paulo”, comenta Xand. No repertório, grandes clássicos como Fiquei Sabendo, Banca de Flores, Naquele Mesmo Bar, De Mãos Atadas e Tô Limpando Você da Minha Vida não ficarão de fora.

Na sexta-feira, dia 14 de julho, é a vez do Villa Country receber Rionegro & Solimões. Considerados uma das mais importantes duplas do Brasil, os sertanejos prepararam um repertório especial para o arraiá do Villa. “Esta é uma das épocas do ano em que a casa fica mais linda. Decoração especial de festa julina e o público ensaia até uma quadrilha. Não poderíamos ficar de fora desta grande comemoração”, comenta Rionegro. Os sertanejos vão relembrar seus grandes sucessos: O Cowboy Vai Te Pegar, Frio Da Madrugada, Bate O Pé, Na Sola Da Bota, entre outras.

No dia seguinte é a vez de Matogrosso & Mathias comandarem a festa. A dupla se apresentará no sábado, dia 15 de julho, e trarão na bagagem os grandes clássicos da música sertaneja. “Estamos com saudade do público paulistano e não tem data melhor para nós nos reencontrarmos com eles”, comenta Mathias fazendo menção à festa: Não ficarão de fora do set-list faixas como Tentei Te Esquecer, 24 horas de Amor, Frente a Frente, Você Sempre Será, entre outras.

E para fechar as festas julinas do Villa Country, César Menotti & Fabiano e Mano Walter se apresentarão no domingo, dia 16 de julho. Os irmãos farão um show especial compilando os grandes sucessos da música sertaneja, incluindo os próprios da carreira também. Hoje eu Sei, Preciso Te Encontrar, Galopeira, Leilão, Faz Ela Feliz, Nuvem de Lágrima, Brindando o Fracasso e Tô Mal são só algumas que não ficarão de fora. Já Mano Walter apresenta os modões O Que Houve, Zero Boi, Balada do Vaqueiro, entre outras, para fechar a noite.

Já são quatro anos que a casa se torna um verdadeiro arraial. Com a decoração típica, todos os ambientes da casa se transformam: Praça do Cavalo, Praça Sertaneja, Saloon, Restaurante John Wayne. E o público, em sua maioria, vai vestido à caráter para entrar no clima da festa. Todo mundo volta a ser criança com as brincadeiras que ainda não foram reveladas, porém o momento mais aguardado pelos frequentadores é a hora de dançar quadrilha, que segue a tradição caipira e embala todos que estão no salão.

Os ingressos para estas grandes noites já estão à venda no site da Ticket 360 https://goo.gl/0Aes3T ou nas bilheterias do Villa Country ( Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca). As entradas são R$30,00 mulher e R$50,00 homem (quinta, sexta e domingo) e R$40,00 mulher e R$60 homem (sábado).

– Serviço: Arraiá do Villa Country com Aviões do Forró

Show: Aviões do Forró

Data: 13 de julho 2017 (quinta-feira)

Horário de Abertura da casa: 20h

Horário do Show: 0h30

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Censura: 18 anos

Capacidade: 8.000 pessoas

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: R$30,00 (Pista Feminino) R$50,00 (Pista Masculino)

Formas de Pagamento: Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Compra de Ingressos: Online no link https://goo.gl/0Aes3T ou nas bilheterias da Villa Country (de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 22h).

Mais informações: http://www.villacountry.com.br | (11) 3868-5858

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

Sobre Aviões do Forró

No comando total da aeronave, Xand Aviões segura bem os vocais da banda e segue os shows por todo o Brasil cantando os principais sucesso de Aviões do Forró. Tô Limpando Você da Minha Vida, Naquele Mesmo Bar e Primeiro Ponto são só alguns dos clássicos que ele vem segurando sozinho e com grande competência. Recentemente o Aviões lançou o disco Voando Alto que trás algumas boas músicas com potencial de hit, exemplo de De Mãos Atadas e Faz as Pazes Comigo.

– Serviço: Arraiá do Villa Country com Rionegro e Solimões

Show: Rionegro e Solimões

Data: 14 de julho 2017 (sexta-feira)

Horário de Abertura da casa: 20h

Horário do Show: 0h30

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Censura: 18 anos

Capacidade: 8.000 pessoas

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: R$30,00 (Pista Feminino) R$50,00 (Pista Masculino)

Formas de Pagamento: Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Compra de Ingressos: Online no link https://goo.gl/0Aes3T ou nas bilheterias da Villa Country (de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 22h).

Mais informações: http://www.villacountry.com.br | (11) 3868-5858

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

Sobre Rionegro e Solimões

Com mais de 28 anos de carreira, Rionegro & Solimões se consolidaram na música popular e carimbaram grandes hits como as mais tocadas do Brasil. Peão Apaixonado, Na Sola da Bota e A Gente Se Entrega são alguns exemplos. Recentemente a dupla lançou o single Medo do Espelho que vem sendo bem tocada nas rádios de todo o Brasil e também alcançado bons números nas plataformas streaming.

– Serviço: Arraiá do Villa Country com Matogrosso e Mathias

Show: Matogrosso e Mathias

Data: 15 de julho 2017 (sábado)

Horário de Abertura da casa: 20h

Horário do Show: 0h30

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Censura: 18 anos

Capacidade: 8.000 pessoas

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: R$40,00 (Pista Feminino) R$60,00 (Pista Masculino)

Formas de Pagamento: Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Compra de Ingressos: Online no link https://goo.gl/0Aes3T ou nas bilheterias da Villa Country (de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 22h).

Mais informações: http://www.villacountry.com.br | (11) 3868-5858

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

Sobre Matogrosso e Mathias

Matogrosso & Mathias são referências na música sertaneja. No decorrer da estrada que percorreram, emplacaram diversos hits de carreira, como Tentei te Esquecer, Um Século Sem Ti, 24 horas de amor, entre outras. Recentemente a dupla trabalha o disco 40 anos que traqz a participação especial de Bruno & Marrone, Zé Henrique & Gabriel, João Carreiro e Gusttavo Lima.

– Serviço: Arraiá do Villa Country com Mano Walter e Cesar Menotti e Fabiano

Show: Mano Walter e Cesar Menotti e Fabiano

Data: 16 de julho 2017 (domingo)

Horário de Abertura da casa: 20h

Horário do Show: 0h30

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Censura: 18 anos

Capacidade: 8.000 pessoas

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: R$30,00 (Pista Feminino) R$50,00 (Pista Masculino)

Formas de Pagamento: Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Compra de Ingressos: Online no link https://goo.gl/0Aes3T ou nas bilheterias da Villa Country (de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 22h).

Mais informações: http://www.villacountry.com.br | (11) 3868-5858

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

Sobre Cesar Menotti e Fabiano:

Conhecidos por seu talento e simpatia César Menotti & Fabiano preservam o sertanejo e sua essência. Não importa o que está na moda, eles sempre primaram por boa música. Resultado de tudo isso é o novo CD, com 13 faixas inéditas, “Os Menotti no som”. Com 14 anos de carreira e 8 CDs os irmãos são, como poucos, quase uma unanimidade e para o Arraiá da Villa Country eles preparam um espetáculo cheio de sucessos, como, “Tô Mal”, “Não Era Eu”, “Gordinha”, “Me Apaixonei”, “Leilão”, entre outros.

Sobre Mano Walter:

O alagoano emplacou um estilo próprio à música sertaneja com suas influências de vaquejada. Dono do hit O Que Houve, ele também é o intérprete de outros sucessos como Zero Boi e Balada do Vaqueiro.

Sobre o Villa Country

A casa mais sertaneja do Brasil comemora 15 anos em julho de 2017. Com um projeto visionário, a Villa Country abriu suas portas em 2002, apostando no crescimento do gênero junto ao público jovem. Pioneira, tornou-se referência e, seguramente, contribuiu para que a música sertaneja se tornasse a potência que é nos dias atuais. Poucas casas noturnas alcançam vida tão longa e tão cheia de boas histórias, com shows inesquecíveis dos maiores artistas do segmento no país. Com público fiel, a Villa Country recebe semanalmente cerca de doze mil pessoas – em dias de apresentações de artistas conhecidos do grande público, esse número pode dobrar.

A Villa Country é a maior e mais tradicional casa temática do Brasil, opção para quem quer curtir boa música sertaneja, que navega no country, sertanejo de raiz, moda de viola até o famoso sertanejo universitário. Sua fachada reproduz um cenário de filme de Velho Oeste. Em seu espaço, há ambientes como a Praça Sertaneja, Saloon, Praça Caipira e Praça do Cavalo, que dão charme ao local, com destaque para o Restaurante John Wayne, que além de trazer o sabor da comida texana, garante conforto para seus clientes que preferem um clima intimista.

São 12 mil m² divididos em casa de shows, restaurantes, pista de dança, mesas de bilhar, cachaçaria, loja de roupas, café, sete bares, camarotes, espaço para convenções e a rádio Villa Country FM, comprometida em tocar música de qualidade. A programação pode ser conferida pelo site www.villacountry.fm ou pelos aplicativos nos sistemas Android e IOS dos celulares.

Informações a imprensa:

Assessoria Villa Country | Rionegro e Solimões | Talento Comunicação

Fabiana Villela | (11) 98686-3344 |Estela Lopes | (11) 94022-0303 | assessoria@talentocomunicacao.com.br

Assessoria Aviões do Forró | Mano Walter | César Menotti e Fabiano | Textos + Ideias (Solicitação de entrevistas)

Silvia Colmenero (11) 2283-6681| imprensa@textosmaisideias.com.br | Evelyn Jardim | (11) 98032-7914 | imprensa@textosmaisideias.com.br

Assessoria Matogrosso e Mathias | Vena Consultoria em Comunicação

Bianca Ceará | (19) 99264-1190 | biancaceara@venacomunicacao.com.br

Imagens relacionadas