Exame de Papanicolau reduz a mortalidade por câncer de colo de útero em até 90%

Especialista explica a importância do exame de prevenção

São Paulo, junho de 2017 – Os estudos científicos mostram que a realização do Papanicolau é responsável pela redução significativa na mortalidade por câncer de colo uterino..

De acordo com o ginecologista e obstetra de São Paulo, Gustavo de Paula Pereira, o Papanicolau é um exame indicado para rastrear as lesões precursoras do câncer de colo uterino e, assim, evitar a progressão aos tumores invasivos. E segundo a última recomendação do Ministério da Saúde, a mulher deve realizar o exame a partir dos 25 anos, se já iniciou a atividade sexual. Já aquelas que não iniciaram a vida sexual, não precisam realizá-lo.

O Ministério ainda recomenda que a rotina para o rastreamento no Brasil seja a repetição do exame Papanicolau a cada três anos, após dois exames normais consecutivos realizados com um intervalo de um ano. Além disso, de acordo com a OMS (Organização Mundial de saúde), a realização do Papanicolau, conforme as orientações vigentes, reduz a mortalidade por câncer de colo-uterino entre 60 a 90%.

“Após os 65 anos, se a mulher fez os exames preventivos conforme o indicado, ela estaria dispensada da realização do exame, já que trata-se de uma doença de evolução lenta”, finaliza Gustavo.

Dr. Gustavo de Paula Pereira é médico Tocoginecologista; Graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas – FCM/UNICAMP. Fez residência Médica em Tocoginecologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas – FCM/UNICAMP. Tem especialização em Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas – FCM/UNICAMP; Mestrado em Ciências na área de Obstetrícia e Ginecologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP. facebook.com/drgustavopereiragineco/