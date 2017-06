Em sua terceira experiência internacional, Anderson Conceição avalia chegada em Portugal

Portugal. Este será o novo destino de Anderson Conceição. O zagueiro foi confirmado na última semana como reforço do Grupo Desportivo de Chaves, clube que disputa a Liga Sagres, a primeira divisão do Campeonato Português.

Com boa experiência no futebol, está será a terceira passagem do jogador fora do Brasil. Em 2012/2013 defendeu o Mallorca, da Espanha, e no ano passado atuou pelo Philadelphia Union e Bethlehem Steel, dos Estados Unidos. “Estou bastante animado e motivado para atuar em Portugal. É uma grande oportunidade e vou aproveitar da melhor forma possível, tenho certeza que posso ajudar o time nessa próxima temporada de 2017/2018. Estou viajando hoje para lá e quero começar os treinamentos o quanto antes para entrosar com meus novos companheiros”, ressaltou o defensor, que soma 228 jogos como profissional.

Anderson Conceição vinha treinando por conta própria enquanto aguardava a definição para a sequência da temporada. O zagueiro disputou neste primeiro semestre o Campeonato Paulista pelo São Bernardo. “Meu contrato com o clube tinha acabado, por isso optei treinar por conta própria, fazendo trabalhos na academia e também com bola. Como será um início de temporada, acredito que eu chego bem para fazer a pré-temporada com o grupo”, concluiu.

Foto Anexada: Divulgação/Grupo Desportivo de Chaves

