Homem é morto, esquartejado e decapitado em Porto Alegre

Polícia acredita que crime tenha relação com o tráfico de drogas

Um homem ainda não identificado foi morto, esquartejado e decapitado na zona Sul de Porto Alegre durante este final de semana. O corpo da vítima ainda foi parcialmente enterrado em uma região de matagal da Vila dos Sargentos, local conflagrado pelo tráfico de drogas. A principal suspeita para a motivação do crime é o tráfico de drogas.

Poucas horas após a localização do corpo, ainda no domingo, uma segunda pessoa foi assassinada na região, dessa vez a tiros. A polícia civil acredita que o crime tenha sido cometido ainda neste final de semana, mas apenas o resultado da perícia poderá identificar a data e a causa da morte. A principal hipótese é de que o caso tenha relação com outro homicídio, que também neste final de semana vitimou um integrante de uma quadrilha rival, igualmente ligada ao tráfico de entorpecentes.

De acordo com a polícia, a disputa por pontos de venda de substâncias tóxicas é o estopim para este tipo de crime. Ainda em 2016, uma facção criminosa gravou o esquartejamento de um rival a golpes de foice e o vídeo rapidamente viralizou em grupos de WhatsApp. De acordo com a polícia, a crueldade empregada nas execuções é uma característica dos grupos ligados ao tráfico, utilziando as execuções como demonstração de força e poder.