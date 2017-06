O Cineclube UFGD deste sábado (01) vai exibir o filme brasileiro “Os xeretas”, às 17h, no Cineauditório da Unidade 1 da UFGD (Rua João Rosa Góes, 1761 – Vila Progresso). A sessão é aberta ao público e gratuita.O filme de aventura é dirigido por Michael Ruman, e conta a história de Duda, Tato e Nick, os garotos mais espertos do planeta que tentam salvar uma menina que aparece de repente na cidade. Aproveitando as férias escolares, todos os filmes exibidos deste mês de julho serão voltados ao público infanto-juvenil. Informações acessem: http://fb.com/cineclubeufgd

Formaturas

Nos meses de junho e julho, a UFGD fará 11 sessões solenes de colação de grau, envolvendo diversas faculdades: FACE, FCBA, FAED, FCH, FACET, FACALE, FADIR, FCA, FAEN e FAIND. Os eventos ocorrerão às 19h, no Auditório Central (Unidade 2) e são voltados para os formandos, familiares, amigos, professores e técnicos administrativos.

Acompanhe o cronograma:

28 de junho – Direito e Relações Internacionais;

29 de junho – História e Geografia;

12 de julho – Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas

28 de julho, às 9h – Licenciatura Indígena.

REPGEN 2017

Campo Grande vai sediar de 28 a 30 de junho a o II Simpósio de Reprodução em Gado de Corte e o II Whorkshop de Bioinformática Aplicada à Genômica e Melhoramento Animal. O evento tem apoio da UFGD e é uma realização da Embrapa e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Informações e inscrições pelo site repgenms.com.br ou pelos telefones: 67-98488-2390 ou 99974-6829.

Temporada de concertos da Orquestra UFGD

Criada em 2013, a Orquestra é um projeto institucional de extensão desenvolvido pela Coordenadoria de Cultura (COC) da Pró-reitoria de Extensão e Cultura e visa proporcionar o ensino e a prática coletiva do fazer musical como meio de inclusão social, cultural e educacional através da música.

No Teatro Municipal, com apoio da Prefeitura de Dourados, as próximas apresentações são as seguintes:

30 de julho, às 20h – Concerto FESDOM

12 de agosto, às 20h – Concerto Encontro de Orquestras

05 de setembro, às 20h – Concerto MPB e Jazz

08 de outubro, às 17h – Concerto para as crianças

19 de dezembro às 20h – Concerto de Natal

O calendário de apresentações da Orquestra é aberto, gratuito e de livre acesso para o público em geral.

Informações: www.facebook.com/OrquestraUFGD

GeoSaúde – UFGD

De 27 de junho a 01 de julho será realizada a 8ª edição do GeoSaúde – UFGD: VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde e V Fórum Internacional de Geografia da Saúde. O evento terá como tema “Saúde na Fronteira e Fronteira(s) na Saúde”, já recebeu 163 trabalhos e contará com a presença de renomados pesquisadores do país, das Américas e de Portugal. A proposta é aprofundar as discussões teórico-práticas de Geografia e Saúde, o fortalecimento das redes nacionais e internacionais de pesquisadores e as trocas de experiências de diferentes contextos.

Informações: http://www.geosaude.org/programa-detalhado

2º Workshop de Empresas Juniores

A UFGD vai realizar no dia 07 de julho a segunda edição do Whorkshop de Empresas Juniores. As inscrições para o evento vão de 20 de junho a 04 de julho, no limite de 75 vagas. O evento é uma realização da Pró-reitoria de Ensino de Graduação – PROGRAD/UFGD voltado à toda comunidade acadêmica e visa desenvolver a cultura empreendedora na Instiutição e preparar os estudantes na formação acadêmico-profissional, capacitando-os para o mercado de trabalho por meio da vivência profissional dentro das Empresas Juniores da Universidade. Informações pela página da Central de Empresas Juniores, pelo link:https://portal.ufgd.edu.br/divisao/ufgd-junior/empresas-juniores

3º Congresso de Educação da Grande Dourados

Com o tema “Escola, corpo e movimento”, a Faculdade de Educação da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) realizará de 8 a 11 de agosto, a terceira edição do Congresso de Educação da Grande Dourados.

Tanto as inscrições para participar como ouvinte quanto para apresentação de trabalhos científicos já estão abertas. O prazo para ouvintes é maior e será encerrado somente em 08 de agosto, no primeiro dia do evento. Já os interessados em apresentar artigo completo para comunicação oral ou resumo simples para pôster tem até 10 de julho para enviar os trabalhos. O período de inscrição influencia o valor da taxa, que será de R$ 40,00 até 10 de julho e R$ 60,00 após essa data. Informações:https://3congressoeducacao.wixsite.com/ufgd

III Simpósio de Saúde Mental

De 13 a 15 de julho, a Liga Acadêmica de Psiquiatria (LAP) do curso de Medicina realizará a terceira edição do Simpósio de Saúde Mental, com o tema “Dependências – Impulsividade, Compulsividade e Adição”, no Teatro Municipal. O objetivo é discutir os diversos vieses das dependências e explanar sobre as múltiplas facetas dessa querela que acomete diversos indivíduos, muitas vezes de formas não veladas e não convencionais. Para tal o Simpósio contará com a óptica da saúde mental, por meio de diversas palestras abrangendo ramificações variadas sobre o tema e mesas redondas com profissionais especialistas na área.

Informações: https://simposiosaudemental.wixsite.com/dependencias

4º Festival Douradense de Música

Entre os dias 23 de julho a 13 de agosto, a UFGD realiza o 4º Festival Douradense de Música (FESDOM) com concertos, shows e intervenções musicais que acontecerão em espaços públicos e no Teatro Municipal de Dourados.

SEREX

A UFGD e a Uems realizarão o VIII Seminário de Extensão Universitária da Região Centro- Oeste (SEREX), de 31 de julho a 02 de agosto de 2017, na Cidade Universitária. O tema desta edição será “Extensão Universitária na Valorização das IES Públicas para o Fortalecimento da Sociedade da Região Centro-Oeste”. O prazo para submissão de pôster começou em 24 de maio e pode ser feito no endereço http://serex.uems.br até 26 de junho. Já o período de inscrição de participantes sem apresentação de trabalho é maior, terminando em 14 de julho.

10 anos do NEAB

Em comemoração aos 10 anos do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros – NEAB, a coordenação do projeto está organizando uma série de atividades. Dentre elas está o IV Seminário Regional: Diálogos Interculturais, Currículo e Educação de Fronteira Étnico-Racial, com o tema: Por uma Pedagogia Decolonial, de 09 a 12 de agosto, no Cineauditório da Unidade 1 da UFGD.

21º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais e 8º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas

Entre os dias 18 e 22 de setembro acontecerá o 21º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais e o 8º Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas. O tema será “O Encontro dos Biomas Cerrado e Mata Atlântica: a exuberância do Pantanal, Bonito!” e as atividades serão realizadas no Centro de Convenções da cidade de Bonito. O evento está sendo organizado em parceria entre a UFGD, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e a Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar (SEPAF). O objetivo do Congresso é promover a atualização de conhecimentos por meio da divulgação dos mais recentes avanços gerados pela pesquisa dos setores. Informações sobre o processo de inscrição e sobre a programação podem ser obtidas no site do evento ou com a Boin Eventos, pelo telefone (67) 3211-2201 e pelo endereço de correio eletrônicofloricultura@boineventos.com.br.

IV Geofronteiras

De 20 a 23 de setembro a UFGD vai sediar o IV Seminário Internacional dos Espaços de Fronteira – Geofronteiras que agrega sujeitos e instituições do Brasil, Argentina e Paraguai, sobre as questões que perpassam as relações de/nas fronteiras brasileiras. Este ano o evento terá como tema principal: Por Fronteiras do Encontro, Por Encontros na Fronteira / Por la Fronteras de Encuentros / Por Encuentros en la Frontera.

Informações em: http://www.geofronteiras.com

Simpósio Internacional de Neurociências

A quarta edição do International Grand Dourados Neuroscience Symposium já tem data marcada. De 04 a 07 de outubro, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) será palco de mesas-redondas, workshops, palestras, exposições, lançamentos de livros e apresentações de trabalhos relacionados à saúde e neurociência. Serão abordados temas como dislexia e a sua influência na alfabetização, o transtorno de estresse pós-traumático e sua relação com a infecção pelo HIV, as interpolações entre autismo e arte, as alterações cognitivas e psiquiátricas na epilepsia, os caminhos neurológicos de uma biografia de vida e a otoneurologia e as suas ligações com surdez e alfabetização. O evento é realizado pela Faculdade de Ciências da Saúde da UFGD e terá convidados de diversas regiões e instituições brasileiras (USP, UNESP e UFMS), de países e de continentes diferentes (África do Sul e Estados Unidos), tornando-se, também, uma boa oportunidade de interação, troca de experiências e enriquecimento cultural. Confira a programação completa e faça sua inscrição até o dia 30 de setembro pelo site: http://neurocienciasdourados.com.br/index.html.

III Erebio Regional 1

Com o tema “Avanços e desafios no ensino de Ciências e de Biologia”, o III Encontro Regional de Ensino de Biologia da Regional 1 (SP, MS e MT) será realizado entre 08 e 10 de outubro, no campus de Campo Grande da UFMS, e reunirá professores da Educação Básica que atuam com o ensino de Ciências ou Biologia nas diferentes etapas da escolaridade, educadores que desenvolvem experiências no campo da educação em ciências em diferentes espaços educacionais, além de pesquisadores e estudantes dessas áreas. O objetivo principal é refletir sobre as transformações ocorridas na educação e na formação docente nos últimos anos, os reflexos nas diretrizes atuais e futuras para o ensino e para a divulgação da ciência em espaços formais e não formais e as perspectivas futuras.

Informações: http://eventos.idvn.com.br/erebioregional01

