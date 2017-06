Governo de Andradina realiza recapeamento do estacionamento do Centro Popular de Compras

Andradina/SP

A prefeita Tamiko Inoue acompanhou neste último fim de semana o recapeamento da área de estacionamento do Centro Popular de Compras. Os trabalhos foram realizados pelo setor de almoxarifado com ajuda de uma das equipes de “força tarefa” de assessores do Governo de Andradina.

“Temos uma equipe de servidores empenhada, e com soluções criativas estamos conseguindo levar cada vez mais organização e desenvolvimento a todos os cantos da cidade”, comentou Tamiko que estava acompanhada dos secretários de Governo e Gestão Participativa, Márcio Arai, e de Transportes, Nino Spegiorin e do assessor de assuntos estratégicos e ex-prefeito, Jamil Ono.

Vale lembrar que para a reforma e readequação do Centro Popular de Compras a administração municipal investiu R$ 325 mil de recursos próprios no projeto que incluiu a construção de 40 novos boxes devidamente padronizados, amplo estacionamento, reforma nos banheiros, revitalização da área pertencente à antiga linha férrea seguindo todas as normas previstas por lei de preservação do espaço.

Logo depois também foi investido R$ 75 mil em recursos próprios, para iluminação ornamental no local, com 21 postes e calçamento em todo entorno, criando uma praça com pisos intertravados de concreto, gramado e árvores, garantindo mais segurança e conforto a todos.

Foto: – recapemaento_camelodromo –crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Tamiko acompanha trabalhos no fim de semana/Secom’s