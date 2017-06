Pepê reata casamento e revela com exclusividade a Sonia Abrão: O amor falou mais alto

Na tarde desta segunda-feira (26), a cantora Pepê falou com exclusividade ao ‘A Tarde é Sua’ e revelou que ela e a esposa Thalyta Santos estão juntas novamente. Após assumir ter traído a companheira, com a qual é casada há pouco mais de um ano, Pepê abriu seu coração e disse: Muito obrigado a todos que torceram pela gente. Sentamos, conversamos e ela me perdoou. O amor falou mais alto e está tudo resolvido.

Apesar da felicidade, a artista reconhece a dificuldade do episódio, mas aposta na felicidade de sua família. A situação foi muito chata e sempre fica uma mágoa, mas falei para ela que a partir de agora tudo será diferente. Quero cuidar dos meus filhos, da minha esposa e da minha família, finaliza ela durante conversa com Sonia Abrão.

Fonte: RedeTv