Arraiá da Mallory

Garanta Quentão e, outros Chás saborosos com as chaleiras Selene e Luna, da Mallory. O arroz doce rápido, fácil e sem sujeira fica a cargo das panelas elétricas da linha Perfecta

Santo Antonio, São João, São Pedro e São Paulo. Junho é o mês tradicional das festas juninas no Brasil, apesar de hoje em dia as comemorações se estenderem pelo mês de julho também. Com o friozinho, nada como um bom chá ou até um quentão para entrar no clima. A Mallory, uma das mais importantes indústrias de eletroportáteis do país, apresenta produtos que não podem faltar para garantir um bom Arraiá: as chaleirase, a linha de panelas elétrica

Tanto a chaleira Luna quanto a Selene têm capacidade de 1,7 litro, seus filtros são removíveis e, possuem indicadores de nível de água com iluminação. Elas ainda desligam automaticamente e têm alojamento de cabo. O modelo Luna na cor branca é uma ótima opção para manter as bebidas quentes também. Já a chaleira Selene, em aço inoxidável, vai direto à mesa e, ainda prepara cafés.

Para sofisticar ainda mais o cardápio, quem quiser preparar um arroz doce, rapidinho e sem bagunça na cozinha, vai amar as 3 opções de panelas elétricas da Mallory:

Perfecta Premium Glass, Perfecta10 e Perfecta 6. Com capacidade de 1,2 L (Perfecta 6) até 1,8 L (Perfecta Premium Glass e Perfecta 10) as inicialmente arrozeiras são, na verdade, coringas na cozinha. Elas preparam também cremes, purês, sobremesas, bolos e inclusive o delicioso arroz doce. Para evitar que o alimento grude no fundo, os três modelos receberam revestimento antiaderente, o que facilita também a limpeza. Aproveite ao máximo as possibilidades com os livros de receitas que acompanham os produtos.

Preço sugerido:

Chaleira Luna: R$ 99,99

Chaleira Selene: 149,99

Perfecta Premium Glass: R$169,99

Perfecta10: R$ 169,99

Perfecta 6: R$ 129,99

Conheça outros produtos da Mallory em www.mallory.com.br