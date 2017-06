Após 4 meses de dar a luz, Thabata filha de Solange Frazão, retorna ao trabalho

Herdeira da apresentadora e musa fitness Solange Frazão, a arquiteta e design Thabata Frazão, quatro meses após dar a luz ao seu primeiro filho, está totalmente empolgada com sua nova empreitada, decorar e dar um novo ar na casa da dermatologista Dra.Kátia Volpe.

Thabata que está prestes a completar dois anos de casada com o ortopedista Thiago Mattar, é formada pelo Master Business Administration (MBA) da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), e graduada em Arquitetura e Urbanismo também na FAAP. A beldade se aprofundou em Design de Interiores na Itália, na escola Santa Reparata International School of Art – em Firenze. Posteriormente ao curso, se especializou em Design em Londres – Inglaterra – no Istituto Marangoni, onde teve oportunidade de acompanhar projetos dentro do escritório de Zaha Haddid Architects, entre outros renomados arquitetos na Inglaterra.

Empolgada Thabata diz: “E quando a sua dermato é a sua mais nova cliente? Que reunião deliciosa! Ainda mais porque desta vez minha mãe que também é amiga da Dra.Kátia, fez questão de prestigiar meu trabalho”, comenta toda orgulhosa a arquiteta.

Thabata ainda complementa, “A arte é a minha paixão desde pequena. Sempre gostei muito de trabalhos manuais. Montei casinhas, pintei e criei. Meu mundo é esse desde que me conheço por gente, e hoje sou extremamente realizada por toda minha jornada de vida e de experiências profissionais que sigo em busca. Coloco em meus projetos tudo que sempre tive na minha ALMA.”

Crédito das Fotos: Renato Cipriano – Divulgação

Fonte: Imprensa Social Renato Cipriano