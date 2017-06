Cinco dicas para se destacar na prova de Ciências Humanas do ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é porta de entrada para as principais universidades do Brasil e uma das provas aplicadas no Exame é a de Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Evandro Machado, professor de história do Me Salva!, plataforma de ensino que já alcançou 28 milhões de estudantes, listou algumas dicas para os estudantes conseguirem bons resultados nesta disciplina. Confira:

Estude as provas anteriores

O ENEM, assim como muitos concursos, é realizado com níveis de dificuldade muito próximos em diferentes anos. Ainda que questões próprias da atualidade mudem – por exemplo, dificilmente veremos questões sobre mega eventos neste ano, como por exemplo “Olimpíadas” – muitas questões podem ter relação em diferentes períodos em que a prova é aplicada. Além disso, estudar provas passadas é uma boa forma de conhecer os métodos utilizados para aplicar questões na prova do ENEM. Todas as provas anteriores estão disponíveis na internet.

Mantenha atenção nos assuntos polêmicos da atualidade

O ENEM é famoso por problematizar alguns assuntos polêmicos. Preste atenção em questões de filosofia, sociologia, história e geografia que cobram assuntos que dividem opiniões na sociedade. Assuntos como feminismo, homossexualidade, cotas étnico-raciais, e outras questões polêmicas costumam ter um peso importante na prova. Acima de tudo, é preciso ter muito cuidado na hora de responder esse tipo de questão – ferir os Direitos Humanos é impensável!

Tenha uma base de estudo na questão ambiental

Em várias provas anteriores de diferentes áreas do conhecimento, sobretudo nas Ciências Humanas e suas tecnologias, a questão ambiental foi um tema recorrente. Esse é um assunto importante e que quase sempre é deixado de lado na hora do estudo, mas que requer muita atenção na hora de responder algumas questões.

Pratique a sua interpretação de texto

As provas do ENEM, em sua essência, têm apresentado um alto nível de cobrança no quesito interpretação de texto. Entretanto, muitas pessoas pensam que estudar o texto escrito já basta – não, não! É importante estudar e praticar a interpretação de todas as formas possíveis de texto, sejam elas as narrativas escritas, as imagens, os filmes, as charges, os poemas e até mesmo alguns álbuns de música. Interpretação de texto é visão de mundo, e isso é muito cobrado no ENEM.

Tenha atenção na relação passado-presente

Essa dica é primordial para quem quer se destacar no ENEM. Principalmente para quem tem dúvidas sobre a parcela da História na prova de Ciências Humanas. A relação entre o passado e o presente é muito importante na prova – e na vida! Preste muita atenção aos enunciados das questões. Quando for necessário realizar essa relação entre a História e o que se passa atualmente, tenha bem claro o que profissionais da História dizem: é preciso conhecer o passado para entender um pouco melhor o presente, mas que as coisas não acontecem da mesma forma duas vezes. Aposto muito em questões de política na história.

Fonte: Fala Criativa