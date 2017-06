Dilma: ‘Golpe’ deixou País nas mãos do único presidente denunciado por corrupção

A ex-presidente Dilma Rousseff utilizou as redes sociais para comentar a denúncia do procurador-geral Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer. “Resultado do Golpe de 2016: deixar o País nas mãos do único presidente denunciado por corrupção”, escreveu Dilma no twitter e no Facebook. “Impeachment sem crime de responsabilidade: ponte dos perdedores sobre a democracia para o desmonte do País”, completou a petista em uma crítica ao programa “Ponte para o Futuro” do PMDB.

Em sua mensagem, a petista ainda criticou a “grande mídia” e o PSDB e lembrou o pato amarelo utilizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), quando defendeu o seu impeachment. “Adeptos do Pato Amarelo conheciam a conduta do grupo que assaltou o Planalto e são responsáveis diretos por sua ascensão”, afirmou.

Pronunciamento

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto confirmou na tarde desta terça-feira, 27, que o presidente Michel Temer fará um pronunciamento às 15 horas. Fontes adiantaram à reportagem que ele vai se pronunciar para se defender das denúncias de Rodrigo Janot.