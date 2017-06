Elo lança promoções de férias nos Estados Unidos e na Argentina

Clientes ganharão benefícios exclusivos durante todo o mês de julho nas compras com cartão Elo nos dois países mais visitados pelos brasileiros nas férias

São Paulo, 27 de junho de 2017 – A Elo, bandeira de cartões 100% brasileira, está lançando suas promoções para as férias de julho nos Estados Unidos e na Argentina. As recompensas pelo uso do cartão incluem vouchers de até US$ 75 em restaurantes, compras, descontos em lojas físicas e online, brindes e parcelamento exclusivo de pacotes de viagem.

“São promoções inovadoras que oferecem benefícios exclusivos aos clientes que usarem o cartão Elo nos Estados Unidos e na Argentina, destinos mais visitados pelos brasileiros nas férias de julho. Fizemos questão de priorizar um modelo de recompensa direta, que beneficiasse o cliente de uma maneira simples e tangível”, explica Luis Cassio de Oliveira, diretor de marketing e comunicação da Elo.

Estados Unidos

A cada US$ 150 gastos nos cartões Elo internacionais nos Estados Unidos, o cliente ganha um cupom de US$ 50 para gastar em lojas, eventos e shows ou US$ 75 em restaurantes.

A lista de locais onde é possível usar os cupons está disponível em www.promouseeganhe.com.br e inclui estabelecimentos como Apple, Babies R Us, Red Lobster, Bubba Gump, Rainforest Café e Olive Garden, Amazon, Best Buy, Target, Nike, Bed, Bath & Beyond, CVS Pharmacy, entre outros. Também é possível usar o valor para ingressos em shows e eventos como jogos da NBA e da NFL e espetáculos na Broadway, por exemplo.

Para receber o benefício, o cliente precisa apenas acessar o aplicativo da promoção no próprio site da Elo, por meio do qual poderá inserir seu CPF e e-mail e depois submeter a imagem do comprovante da compra com um cartão Elo internacional. No site, ele também escolhe em que tipo de estabelecimento gostaria de gastar seu cupom, lojas, restaurantes ou eventos.

Logo após a validação do comprovante, o sistema gera de forma automática um cupom eletrônico que será enviado em até 24 horas para o e-mail informado pelo cliente. Feito isso, basta apresentá-lo em um dos estabelecimentos credenciados e utilizá-lo da forma como preferir.

Orlando, Miami e Nova York são as cidades mais visitadas no exterior pelos clientes Elo.

Argentina – Buenos Aires e Bariloche

Apesar do inverno, o turismo na Argentina está aquecido. A Secretaria de Turismo do país vizinho estima receber cerca de 1,1 milhão de brasileiros em 2017. Só em janeiro, 45 mil brasileiros desembarcaram em Buenos Aires, uma alta de 20% em relação ao mesmo mês de 2016.

E os clientes Elo de malas prontas para a Argentina já têm benefícios mesmo antes de sair de casa. Graças a uma parceria com a Agaxtur, os pacotes de viagem para Buenos Aires e Bariloche têm parcelamento exclusivo em 12 vezes.

Em Buenos Aires, os clientes terão descontos e brindes em uma série de restaurantes e lojas da cidade. O grande destaque da temporada será a promoção nas Galerias Pacífico – um dos shoppings mais bonitos e tradicionais da cidade. Os turistas que gastarem a partir de $ 1.500 (pesos) no local ganharão uma caixa de alfajores. Para isso, é preciso apresentar o cupom da compra no balcão de troca da Elo, instalado no andar térreo e amplamente sinalizado. Promotoras estarão a postos também para orientar os clientes no resgate do brinde.

Nos restaurantes participantes, incluindo os do Puerto Madero, os clientes ganham uma segunda garrafa de vinho, de mesmo rótulo daquela que foi consumida na refeição, ao pagar a conta com cartão Elo.

Já em Bariloche, os turistas terão descontos de até 20% e degustações em diversos estabelecimentos, incluindo lojas, restaurantes e até uma pista de patinação no gelo.

Indo embora da Argentina, ainda é possível aproveitar as promoções de férias da Elo. Nos aeroportos Ezeiza e Aeroparque, em Buenos Aires, o pagamento com cartão Elo noduty free em compras a partir de US$ 120 vale uma caixa de alfajores.

Mídia

Pelo segundo ano consecutivo, a Elo marca presença no exterior com promoções que reforçam a aceitação internacional da bandeira brasileira. Estão previstas inserções em mídias locais, mídia online, além de sinalização no shopping Vineland de Orlando, e Galerias Pacífico, em Buenos Aires.

Os aeroportos de Orlando, Nova York e Ezeiza (Buenos Aires) também receberão painéis de sinalização da Elo. Em Ezeiza, os passageiros já serão impactados pela marca Elo nas esteiras de bagagem ao desembarcar.

Aceitação internacional

Por meio de parceria com a rede Discover, os cartões Elo podem ser usados para compras em mais de 40 milhões de estabelecimentos em 185 países, além de saques em 1,8 milhão de caixas eletrônicos em todo o mundo.

Sobre a Elo

Lançada em 2011 por três dos maiores bancos do País (Banco do Brasil, Bradesco e CAIXA), a Elo é a primeira bandeira 100% brasileira. Com o objetivo de ser uma marca robusta e abrangente, a Elo oferece uma ampla variedade de produtos e serviços destinados a todos os públicos. Aceita em mais de 4 milhões de estabelecimentos em todo o território nacional, a Elo também é a primeira bandeira nacional com aceitação internacional. A Elo possui aproximadamente 115 milhões de cartões emitidos.

