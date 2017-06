Pesquisa aponta que empresas brasileiras dedicam 40% das ações de treinamentos para a sua liderança

Peça chave nas empresas, o líder é responsável por retenção de talentos e turnover de colaboradores

Todos os dias, os colaboradores de uma empresa têm a oportunidade de criar valor para os clientes, mas eles não podem tomar todas as decisões sozinhos. Precisam de condução de um líder.

Certos de que esse é o melhor caminho para alcançar o resultado esperado, cada vez mais empresas estão apostando no treinamento de seus líderes. De acordo com a última pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD), cerca de 40% das ações de treinamento são destinadas para líderes.

Para Alexandre Slivnik, especialista em gestão de pessoas e em excelência e atendimento pela universidade de Harvard e diretor executivo da ABTD, o resultado da pesquisa aponta a conscientização estratégica sobre a real importância do papel do líder. “Ele é o primeiro que deve estar certo com relação ao futuro. Se criar um ambiente incerto, o que geralmente ocorre em tempos de crise como o que já vem ocorrendo, toda sua equipe ficará insegura. Mesmo com medo, um líder necessita transmitir segurança em relação ao que está fazendo e de que o caminho escolhido, está certo”, destaca.

Quando uma liderança não desempenha o seu papel corretamente, pode resultar em incertezas diante da equipe ocasionando perda de foco, queda na produtividade e falta de engajamento. “Nas organizações, quando há muito turnover de colaboradores, com baixa retenção de talentos, muitas vezes isso é consequência direta da atuação do líder. O colaborador em geral não pede demissão da empresa e sim do seu chefe. Está formando então um cenário que pode proporcionar uma desmotivação em massa, além de uma provável desestruturação”, pontua o diretor da ABTD.

O especialista separou cinco lições de como liderar, para que as empresas possam superar desafios e conquistar clientes em momentos de adversidades:

Faça a sua equipe acreditar em você

Acredite na história da sua organização e a use para influenciar a todos. Se a pessoa que trabalha com você não acredita nisso, é porque acabou. Por isso, é preciso saber qual a visão, missão e valores que sustentam a empresa. A Disney, por exemplo, que é a empresa mais amada do mundo, tem um propósito de criar felicidade, e todos entraram nela.

Antecipe-se aos problemas

Todas as organizações e pessoas enfrentam problemas, diariamente. Para que você possa trabalhar com excelência, é preciso não somente resolvê-los da melhor forma possível, mas antecipar-se a eles. Dessa forma, vai sempre surpreender e ir além. Tudo deve ser problema de todos, sempre. Por isso, ouça seus clientes internos e externos, tenha diversos pontos de escuta. Receba críticas e saiba oferecer soluções.

Exceda as expectativas

Crie a magia no ambiente de trabalho, oferecendo sempre um pouco mais do que os clientes querem, ou seja, criando experiências inesperadas para eles. É importante entender o que, de fato, sua organização fornece. Em outras palavras, qual o impacto emocional que o seu produto ou serviço proporciona, como faz isso, para quem e quais meios usa. Sempre tenha em mente que todos são únicos e importantes.

Cuide obsessivamente dos detalhes

Estar atento aos detalhes é algo que traz resultados palpáveis. Se você tiver esse cuidado, a sua empresa vai ganhar sempre. Toda a vez que um cliente entrar em contato com a sua organização, você tem a oportunidade de criar valor.

Celebre cada sucesso

Comemore cada resultado sempre. A energia positiva que vem de uma celebração se espalha e contagia todos que estão a sua volta. A energia de cada vitória ajuda a enfrentar a próxima batalha. Não perca a chance de celebrar suas conquistas, vitórias e superações. Isso alimenta a organização, a equipe e os clientes, pois acima de tudo, e uma diversão poder está sempre em festa. Renove-se todos os dias.

Alexandre Slivnik é autor de diversos livros, entre eles do best-seller O Poder da Atitude. É sócio-diretor do IBEX – Institute for Business Excellence, instituição sediada em Orlando / FL (EUA), sócio-diretor do Instituto de Desenvolvimento Profissional (IDEPRO), diretor-executivo da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) e diretor geral do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento (CBTD). Palestrante e profissional com 17 anos de experiência na área de RH e treinamento. É atualmente um dos maiores especialistas em excelência em serviços no Brasil. Leva periodicamente vários grupos de executivos brasileiros para treinamentos in loco em Orlando, nos Estados Unidos, para estudar e ensinar como as empresas podem incorporar a excelência e felicidade no trabalho, o que é também tema de suas palestras, cursos, treinamentos e seminários. Atualmente, faz especialização em experiência de clientes por HARVARD. Contatos com o autor: www.slivnik.com.br ou alexandre@slivnik.com.br ou 11 4191-2286.

