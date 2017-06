USP abre programa de residência em pesquisa em estudos brasileiros

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin disponibiliza acervo e arquivo para pesquisadores brasileiros e estrangeiros.

A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM), maior coleção do gênero formada por particulares, abre, de 17 de julho a 18 de agosto, inscrições para a 3ª Edição de seu programa de residência em pesquisa. O Edital 2017 destina-se a pesquisadores brasileiros e estrangeiros, com o título mínimo de doutor, que tenham financiamento próprio e experiência de pesquisa na área de estudos brasileiros ou de conservação e restauro de acervos.

O programa, cuja intenção é possibilitar que pesquisadores desenvolvam projetos relacionados ao acervo da BBM – composto por cerca de 60 mil volumes – prevê dois tipos de vinculação à biblioteca: Residência de Pós – doutorado e Residência de Pesquisador. Serão contemplados cinco projetos voltados para a pesquisa do material constante do acervo da biblioteca e um projeto sobre conservação e restauro da mesma coleção.

Para concorrer à seleção, todos os projetos deverão esclarecer suas finalidades acadêmicas e suas afinidades com o perfil e natureza da Biblioteca. Quanto ao processo de avaliação dos projetos, serão duas etapas, sendo a primeira a análise de enquadramento da proposta e a segunda uma análise por parte do Comitê Acadêmico. Os resultados serão divulgados no dia 25 de outubro.

Para instruções de como participar, informações sobre as modalidades e o edital completo bbm.usp.br/pesquisa-na-bbm ou entre em contato com a BBM pelo e-mail bbm@usp.br ou pelo telefone (11) 2648-0310.

Serviço

Edital 2017 BBM

Inscrições | 17 de julho a 18 de agosto

Mais informações | www.bbm.usp.br/pesquisa-na-bbm

Informações para imprensa

Elcio Silva | Gustavo Drullis | Michel Sitnik | Teresa Espallargas

(11) 2648 0472 | (11) 2648 0042 | (11) 2648 0497 | procin@usp.br

Sobre a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP:

A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) é o órgão que desenvolve as políticas culturais e de extensão da Universidade de São Paulo, funcionando como um canal aberto de diálogo da USP com a sociedade. A PRCEU tem ampla atuação, trabalhando na gestão de programas de fomento às iniciativas acadêmicas em cultura e extensão e no apoio às ações da comunidade universitária junto à sociedade. Fazem parte dessa estrutura: Núcleo dos Direitos da USP, Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, TUSP – Teatro da USP, Cinusp Paulo Emílio – Cinema da USP, OSUSP – Orquestra Sinfônica da USP, CoralUSP – Coral da USP, Centro Universitário Maria Antonia, Estação Ciência, CienTec – Parque de Ciência e Tecnologia da USP, Museu de Ciências, Centro de Preservação Cultural – Casa de D. Yayá e Engenho São Jorge dos Erasmos. Promove, ainda, ações próprias no âmbito da cultura e da extensão universitária, como os programas “Nascente”, “USP e as Profissões” e “Giro Cultural USP”.