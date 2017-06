Campanha “Junto ao Seu Coração” alerta pacientes com diabetes sobre o risco de desenvolver doenças cardiovasculares 

A iniciativa conta com o apoio de artistas como Giovanna Lancellotti, Gian Luca Ewbank, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

A Boehringer Ingelheim e a Eli Lilly reforçam o alerta sobre a relação existente entre o diabetes e as doenças cardiovasculares. A campanha “Junto ao seu coração” – lançada no mês de junho, em que é lembrado o Dia Nacional do Diabetes (26/06) – defende que queremos ter junto ao coração as pessoas que nos fazem bem, lembrando o cuidado e o incentivo a hábitos saudáveis que geralmente acontecem entre namorados, amigos e familiares de pacientes com diabetes.

O diabetes é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças do coração. Até 80% dos pacientes com diabetes tipo 2 morrem em decorrência de problemas cardiovasculares1. Diante de números tão alarmantes, a Boehringer Ingelheim e a Eli Lilly desenvolveram a campanha “Junto ao seu coração”, que visa informar a população sobre a relação entre essas doenças.

Uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência indicou que menos da metade dos entrevistados (42%) citou as doenças cardíacas como as consequências mais relevantes do diabetes — e, mesmo entre os diabéticos, elas só foram mencionadas por 56%2. Isso significa que metade dos pacientes não associa as doenças cardíacas aos riscos do diabetes e, como consequência, não toma todos os cuidados necessários para prevenir esses eventos indesejados. A pesquisa também revelou que apenas 3% dos entrevistados mencionaram “ter uma doença cardíaca” como um medo relacionado ao diabetes, embora seja uma complicação potencialmente fatal. A maior parte das pessoas teme amputação (32%) e cegueira (32%).

“A doença cardiovascular no diabético mata mais que HIV, tuberculose e câncer de mama na população mundial”, explica Francisco Kerr Saraiva, cardiologista e professor da PUC Campinas. O especialista reforça que o cuidado com a saúde do coração é vital para o paciente de diabetes tipo 2. E para quem não é diabético, mas tem alguém muito próximo que é, vale o alerta para que incentivem a procura por um médico, que irá indicar o tratamento mais adequado de acordo com a análise individual do paciente.

O lançamento da campanha foi realizado com o post de um vídeo, no Facebook e Instagram, gravado pela atriz Giovanna Lancellotti e seu namorado, o artista plástico Gian Luca Ewbank. Luca é diabético e, como a maioria da população, não sabia que a doença pode ocasionar problemas cardiovasculares. Giovanna é filha de médicos e também não tinha essa informação. Até o fim do ano, serão trabalhadas ativações nas redes sociais, por meio de posts impulsionados e orgânicos, em diferentes datas, como Dia dos Namorados, Dia do Amigo, Dia do Coração e Dia da Família.

“Junto ao seu coração” é uma campanha da Aliança Boehringer Ingelheim e Eli Lilly, lançada no Facebook da Boehringer Ingelheim. Assista ao vídeo aqui.

Aliança Boehringer Ingelheim e Eli Lilly

Comprometidos com a saúde e a qualidade de vida dos pacientes com diabetes e suas

necessidades durante todas as fases do tratamento, as companhias Boehringer Ingelheim e Eli Lilly decidiram, em 2011, unir forças e estabelecer uma parceria no segmento. Essa aliança alavanca os pontos fortes de duas das maiores empresas farmacêuticas do mundo. A Boehringer Ingelheim com seu compromisso com investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos de alto valor terapêutico para a medicina, aliada ao pioneirismo da Eli Lilly – com a primeira insulina comercializada em 1923. Ao juntar forças, as companhias demonstram ainda mais compromisso com os pacientes com diabetes. Para mais informações, acesse www.boehringer-ingelheim.com.br ou www.lilly.com.br

Referências

1. Nwaneri C, Cooper H, Bowen-Jones D.Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. Br J Diabetes Vasc Dis. 2013;13(4):192-207

2. Pesquisa Diabetes sem Complicações; 2016.

Mariana M. Braz

Campanha “Junto ao Seu Coração” alerta pacientes com diabetes sobre o risco de desenvolver doenças cardiovasculares

A iniciativa conta com o apoio de artistas como Giovanna Lancellotti, Gian Luca Ewbank, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

A Boehringer Ingelheim e a Eli Lilly reforçam o alerta sobre a relação existente entre o diabetes e as doenças cardiovasculares. A campanha “Junto ao seu coração” – lançada no mês de junho, em que é lembrado o Dia Nacional do Diabetes (26/06) – defende que queremos ter junto ao coração as pessoas que nos fazem bem, lembrando o cuidado e o incentivo a hábitos saudáveis que geralmente acontecem entre namorados, amigos e familiares de pacientes com diabetes.

O diabetes é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças do coração. Até 80% dos pacientes com diabetes tipo 2 morrem em decorrência de problemas cardiovasculares1. Diante de números tão alarmantes, a Boehringer Ingelheim e a Eli Lilly desenvolveram a campanha “Junto ao seu coração”, que visa informar a população sobre a relação entre essas doenças.

Uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência indicou que menos da metade dos entrevistados (42%) citou as doenças cardíacas como as consequências mais relevantes do diabetes — e, mesmo entre os diabéticos, elas só foram mencionadas por 56%2. Isso significa que metade dos pacientes não associa as doenças cardíacas aos riscos do diabetes e, como consequência, não toma todos os cuidados necessários para prevenir esses eventos indesejados. A pesquisa também revelou que apenas 3% dos entrevistados mencionaram “ter uma doença cardíaca” como um medo relacionado ao diabetes, embora seja uma complicação potencialmente fatal. A maior parte das pessoas teme amputação (32%) e cegueira (32%).

“A doença cardiovascular no diabético mata mais que HIV, tuberculose e câncer de mama na população mundial”, explica Francisco Kerr Saraiva, cardiologista e professor da PUC Campinas. O especialista reforça que o cuidado com a saúde do coração é vital para o paciente de diabetes tipo 2. E para quem não é diabético, mas tem alguém muito próximo que é, vale o alerta para que incentivem a procura por um médico, que irá indicar o tratamento mais adequado de acordo com a análise individual do paciente.

O lançamento da campanha foi realizado com o post de um vídeo, no Facebook e Instagram, gravado pela atriz Giovanna Lancellotti e seu namorado, o artista plástico Gian Luca Ewbank. Luca é diabético e, como a maioria da população, não sabia que a doença pode ocasionar problemas cardiovasculares. Giovanna é filha de médicos e também não tinha essa informação. Até o fim do ano, serão trabalhadas ativações nas redes sociais, por meio de posts impulsionados e orgânicos, em diferentes datas, como Dia dos Namorados, Dia do Amigo, Dia do Coração e Dia da Família.

“Junto ao seu coração” é uma campanha da Aliança Boehringer Ingelheim e Eli Lilly, lançada no Facebook da Boehringer Ingelheim. Assista ao vídeo aqui.

Aliança Boehringer Ingelheim e Eli Lilly

Comprometidos com a saúde e a qualidade de vida dos pacientes com diabetes e suas

necessidades durante todas as fases do tratamento, as companhias Boehringer Ingelheim e Eli Lilly decidiram, em 2011, unir forças e estabelecer uma parceria no segmento. Essa aliança alavanca os pontos fortes de duas das maiores empresas farmacêuticas do mundo. A Boehringer Ingelheim com seu compromisso com investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos de alto valor terapêutico para a medicina, aliada ao pioneirismo da Eli Lilly – com a primeira insulina comercializada em 1923. Ao juntar forças, as companhias demonstram ainda mais compromisso com os pacientes com diabetes. Para mais informações, acesse www.boehringer-ingelheim.com.br ou www.lilly.com.br

Referências

1. Nwaneri C, Cooper H, Bowen-Jones D.Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. Br J Diabetes Vasc Dis. 2013;13(4):192-207

2. Pesquisa Diabetes sem Complicações; 2016.

Mariana M. Braz

T +55 3027-0200 ramal 319

E MBraz@webershandwick.com

W www.webershandwick.com.br

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1297 – 11º andar – 04571-010 – São Paulo, Brasil

Global Agency of the Year, PRWeek — 2015, 2016

Most Awarded PR Firm, Cannes Lions International Festival of Creativity — 2016

Digital Agency of the Year, The Holmes Report — 2016

T +55 3027-0200 ramal 319

E MBraz@webershandwick.com

W www.webershandwick.com.br

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1297 – 11º andar – 04571-010 – São Paulo, Brasil

Global Agency of the Year, PRWeek — 2015, 2016

Most Awarded PR Firm, Cannes Lions International Festival of Creativity — 2016

Digital Agency of the Year, The Holmes Report — 2016