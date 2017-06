Clássicos que marcaram época agitam o final de semana no Didge

Os grandes hits que marcaram a história do rock farão parte da programação deste final de semana no Didge Steakhouse Pub, em Balneário Camboriú. As bandas Sui Generis e Billbird, destaques no cenário catarinense, apresentam repertórios formados por clássicos e sucessos atuais.

Quem começa a festa é a banda Sui Generis, no dia 30. O grupo que já acumula mais de 20 anos de estrada apresentará um setlist recheado com muito classic rock. No repertório do grupo, comandado por Marcos Ferreira (vocal e guitarra), Salésio Silva (baixo e segunda voz), Renê André Lima (guitarra) e Marco Aurélio Baumagertner (bateria), canções de bandas consagradas como Pearl Jam, Ramones, Kings of Leon, Green Day, Ultraje a Rigor, Engenheiros do Hawaii e Nenhum de Nós. Imperdível!

Já no sábado, 1° de julho, tem um super show com a banda Billbird. O grupo é formado por Dai Moura (vocal), Guilherme Brito (vocal e guitarra), Diego Fernandes (guitarra), Ronaldo Filho (baixo) e Samuel Mello (bateria e vocal). As apresentações da Billbird são sempre animadas, já que no repertório aparecem músicas inesquecíveis e que marcaram as décadas de 60 a 90, além de hits atuais, como The Beatles, Elvis Presley, Coldplay, Creedence, Bruno Mars, e muito mais.