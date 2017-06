Restaura Jeans inaugura primeira usina no Sudeste e mira região para expansão

A pequena Brodowski, na região noroeste do Estado de São Paulo, vai receber a fábrica de tingimento que deve ocupar cerca de 50% da produção da rede com sede em Santa Catarina

A Restaura Jeans, rede de franquias de restauração e limpeza de vestuário e acessórios, inaugura, em julho, sua primeira fábrica para tingimento de roupas na região sudeste, em Brodowski, cidade do interior de São Paulo. A expectativa da empresa é de encerrar 2017 com 250 unidades em operação em todo país.

“A escolha de Brodowski como sede da nossa fábrica foi estratégica. Nosso objetivo é diminuir o prazo de entrega das peças tingidas para a região Sudeste. A cidade está localizada próxima a Minas Gerais e irá facilitar também a abertura de novas unidades no estado”, comenta Paulo Conrad, diretor executivo da Restaura Jeans, sobre os planos de expansão da empresa, que tem sede no litoral de Santa Catarina.

Segundo levantamento da ABF – Associação Brasileira de Franchising – o setor de serviços faturou cerca de R$ 5,2 milhões no primeiro trimestre de 2017, representando um aumento de 9% em comparação ao mesmo período de 2016. O momento é animador e a franqueadora espera aumentar em 20% o faturamento da rede até o final deste ano.

A usina de beneficiamento será responsável pelo serviço de tingimento de peças e acessórios. Com área de mais de 1000m², a expectativa é de empregar cerca de 50 pessoas e todo o processo será sustentável. A demanda por serviços de tingimento da nova fábrica será de cerca de 50% do serviço total realizado pela rede, que já conta com mais 220 operações em todo território nacional.

“Nos preocupamos em cuidar do meio-ambiente. Renovar uma roupa já é uma escolha consciente e consegue economizar cerca de 1000 litros por peça. Toda água utilizada no processo de tingimento é tratada, decantada e limpa. Os resíduos são coletados e depositados em um local apropriado também”, explica Paulo Conrad.

Sobre a Restaura Jeans

A Restaura Jeans é uma rede de franquias, nascida em Santa Maria/RS, e especializada em serviços de limpeza e restauração de roupas desde 1991.

Presente em 20 estados, a franqueadora possui 225 unidades, sendo cinco próprias e 220 franquias. Em 2016, a rede registrou um crescimento de 10% em volume de unidades, com uma média de 70 mil atendimentos ao mês. A expectativa é de fechar 2017 com com crescimento de 15% em número de unidades.

Fonte: Passo Avanti