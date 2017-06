Férias de julho tem programação intensa no Royal Palm Plaza

Principais atrações serão no clima mágico do circo e clínica de vôlei com o ex- jogador olímpico Mauricio Lima

Miniville é espaço dedicado para as crianças O mês julho está batendo à porta e muitas famílias aproveitam as férias escolares das crianças para fugir da rotina e aproveitar o descanso neste período. O Royal Palm Plaza, com uma repleta infraestrutura e programação especial, apresenta como atração principal o clima mágico do circo, com a mini tenda de circo com oficinas diárias e o show de circo aos sábados. A ideia é proporcionar às crianças de diversas idades um clima repleto de fantasia e criatividade. As atividades trabalham as habilidades de força e resistência muscular, flexibilidade, coordenação motora, consciência corporal, noção espacial, reflexo, equilíbrio e concentração. Além disso, no dia 15 de julho, sábado, haverá uma clínica de vôlei com o ex-jogador Maurício Lima, bicampeão olímpico. Estas serão algumas das opções de entretenimento entre outras que haverão para os pequenos em julho. Os parques infantis também promovem diversas atividades: o mundo tematizado e encantado de Miniville, com os personagens já queridos pela criançada Fofa Flor, comandante Átila e o Currupaco Paco fazem a alegria das crianças de 3 a 6 anos com o Teatro Miniville. Já o Kata Kuka é uma das atrações que garante adrenalina para crianças com altura acima de 1,30 metros, contando com labirintos, arvorismo, tirolesa e escalada. A estrutura de lazer é completa – o hotel oferece sete opções de lazer aquático: são quatro piscinas climatizadas com ambientes para diversão e descanso, duas infantis com jatos d´água, balanços e toboágua, além de uma jacuzzi ao ar livre. Para os fãs de esporte, é possível aproveitar o campo de futebol society, quatro quadras de tênis, ginásio poliesportivo, cinema, espaço para arco e flecha, além da área fitness. Para o mês de julho, o Royal Palm Plaza mantém diárias por pessoa a partir de R$ 680,50* + 5% de taxas e R$ 5 de room tax por apartamento, incluindo hospedagem com pensão completa em apartamento duplo luxo. Duas crianças de até 11 anos não pagam, desde que hospedadas no mesmo apartamento dos pais. Neste período, o resort conta com algumas promoções de hospedagem: ‘Pague 4 e Fique 5’, onde são oferecidas cinco diárias pelo valor de quatro e o ‘Especial Kata Kuka – a cada duas diárias, é adquirido 1 ingresso da expedição Katakuka, válida para crianças a partir dos 9 anos e com 1,30 metros, aos finais de semana e quartas-feiras. *tarifa flutuante e sujeita à disponibilidade Sobre o Royal Palm Plaza O Royal Palm Plaza é um ícone da transformação do turismo nacional e um dos hotéis mais premiados do país. A estrutura de lazer inclui piscinas climatizadas, sendo uma com hidromassagem ao ar livre, ginásio poliesportivo coberto, quatro quadras de tênis, fitness center, cinema, biblioteca e spa. A área de piscinas passou por uma completa renovação, com piscinas climatizadas e amplos e confortáveis espaços para espreguiçadeiras. Para completar, a nova piscina infantil conta com um enorme balde preenchido inúmeras vezes com água renovável e ainda um enorme tobogã. Outros destaques para as crianças são o Miniville, espaço exclusivo onde três personagens levam os pequenos para uma atmosfera lúdica; e o Kata Kuka, espaço de 4.500 m² caracterizado com cenário pré-colombiano, onde ocorrem divertidas expedições. Dentro do complexo, o The Palms foi totalmente arquitetado para oferecer conforto e comodidade aos hóspedes. Estruturalmente são 116 apartamentos Master, sendo 85 unidades com vista para os jardins internos do resort.