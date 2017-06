Unimed do Brasil promove debate sobre trabalho colaborativo para marcar o Dia Internacional do Cooperativismo 

O bate-papo contará com a especialista em Marketing Digital Martha Gabriel e com um dos proprietários da loja Endossa. A transmissão ao vivo, por meio do Facebook, será realizada no dia 30 de junho, às 15h

São Paulo, 28 de junho de 2017 – Para marcar o 95º Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado em 1º de julho, a Unimed do Brasil – que representa institucionalmente as cooperativas que atuam sob a marca Unimed – preparou diversas ações de comunicação para contribuir com a disseminação dos princípios e valores que diferenciam o cooperativismo dos outros modelos de negócios. Entre as iniciativas, está um debate com convidados especiais, que será transmitido ao vivo na página da Unimed no Brasil no Facebook, no dia 30 de junho (sexta-feira), às 15h.

A transmissão, realizada por meio do Facebook, contará com a participação de um dos proprietários da loja colaborativa Endossa, Carlos Margarido; eda escritora e especialista em Marketing Digital, Martha Gabriel, que também atua como consultora da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). A conversa será intermediada pela gerente de Relações Institucionais da OCB, Fabíola Motta. Entre os temas que serão abordados estão os princípios do cooperativismo, cases de sucesso e inovação. Os convidados ainda responderão perguntas enviadas por espectadores da live.

“A Unimed do Brasil tem interesse em difundir a filosofia cooperativista, promovendo conteúdo de qualidade e apresentando histórias de sucesso. Por meio destas ações, queremos mostrar que o cooperativismo é possível para projetos de todos os portes, e assim incentivar novas iniciativas dentro desse modelo que congrega mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo”, diz o diretor de Desenvolvimento de Mercado da Unimed do Brasil, Darival Bringel de Olinda.

Além do debate, que ficará gravado na fanpage, a Unimed do Brasil irá disponibilizar conteúdos exclusivos sobre cooperativismo nas redes sociais e no portal oficial: www.unimed.coop.br.

Serviço

Debate sobre cooperativismo

Data da transmissão ao vivo: 30 de junho (sexta-feira), às 15h

Unimed do Brasil no Facebook

Unimed do Brasil nas redes sociais

Instagram

Linkedin

Youtube

Twitter

Portal Unimed do Brasil

Sobre a Unimed – A Unimed completa 50 anos de atuação no mercado de saúde suplementar. A marca nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP), em 1967, e hoje é composta por 348 cooperativas médicas, que prestam assistência para cerca de 18 milhões de beneficiários em todo País. Atuando sob o modelo cooperativista, a Unimed conta com 114 mil médicos, 113 hospitais próprios e 2.719 hospitais credenciados, além de hospitais-dia, pronto-atendimentos, laboratórios e ambulâncias que garantem a qualidade da assistência médica, hospitalar e de diagnóstico complementar prestada aos beneficiários das cooperativas.

Relacionamento com a imprensa

Unimed do Brasil – Weber Shandwick

Patricia Boroski – pboroski@webershandwick.com– (11) 3531-0955 ou (11) 3265-4156

Aline Monteiro – amonteiro@webershandwick.com – (11) 3027-0255

Patrícia Boroski

T +55-3531-4955

T +55-3265-4156

E pboroski@webershandwick.com

W www.webershandwick.com

Weber Shandwick,

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1297 – 11º andar – 04571-010 – São Paulo, Brasil

Global Agency of the Year, PRWeek — 2015, 2016

Most Awarded PR Firm, Cannes Lions International Festival of Creativity — 2016

Digital Agency of the Year, The Holmes Report — 2016