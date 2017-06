Rede Acqio Franchising atinge a marca de 15 mil maquininhas de cartão vendidas em dois anos de mercado

A marca é a primeira a inovar no segmento de franquias com pagamentos eletrônicos

Maquininhas de cartão de crédito nunca foram tão usadas como nos dias de hoje. Tal que praticamente em todos os estabelecimentos, é fácil encontrar uma maquininha, seja portátil ou utilizada na mesa. Um meio fácil, prático e confiável, que aos poucos foi ganhando a confiança dos donos de estabelecimentos e principalmente dos clientes, que então, até preferem o uso do cartão. Segundo dados da ABECS – Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, o volume de transações com cartões subiu 17,2% no primeiro semestre do ano, alcançando R$ 980 bilhões.

A Acqio Franchising é a primeira e única rede de franquias voltada para o pagamento eletrônico com as maquininhas de cartão por meio do crédito e débito. Suas maquininhas são de fabricação própria e contam com baixo custo inicial, ideais para o princípio de um empreendimento ou ainda para PMEs e profissionais liberais.

Desde a sua fundação, em 2015, a rede já superou a marca de vendas de 15 mil maquininhas em todo o Brasil, o que mostra uma relação de confiança entre os franqueados da rede com os clientes finais, que gera ganhos para toda a cadeia, desde a franqueadora na venda de unidades como na abertura de novos pontos de venda. Em apenas dois anos, a marca ocupou um espaço significativo no mercado, ao todo foram 540 franqueados conquistados e milhões derivados por meio de negócios. Esse sucesso cabe à estrutura organizacional com executivos e equipe profissional com grande know how na área de gestão de franquias. Com tal engajamento, está sendo trabalhado para chegar até o final de 2017 com mais de 700 unidades.

Um dos motivos que fizeram a rede ter um desempenho tão acirrado é a oportunidade que se oferece às PMEs e profissionais liberais de oferecer mais uma opção de pagamento aos seus clientes com toda segurança nesse momento de instabilidade econômica. “Os comerciantes passaram a ter um equipamento que garante o recebimento de suas vendas e evita a inadimplência. O consumidor, por sua vez, percebe a preocupação do estabelecimento que passa a ser visto com mais credibilidade oferecendo diversas oportunidades de pagamentos. Agregar ao negócio uma ferramenta de pagamento só enaltece a confiança no mercado”, explica Kawel Lotti, CEO da Acqio Franchising.

Com novas bandeiras, rede fortalece atuação no mercado

Novas bandeiras vão entrar para o time da Acqio, o que melhora muito principalmente para os comerciantes, que agora vão ter mais opções de pagamento. Antes eram oferecidas somente duas a MasterCard e Visa, o que não dava muita diversidade. Hoje pode se contar com o aumento nas opções e satisfação ao cliente. “Quanto mais bandeiras oferecermos, consequentemente teremos mais clientes”, Relatou Kawel Agora a Acqio conta com quatro novos tipos de bandeiras a Elo, Hipercard, Amex e Diners.

Novas tecnologias agregam qualidade do produto

Produto com qualidade é essencial para uma empresa e a Acqio também se garante neste quesito, onde tem três diferentes produtos.

A Acqio VX685, que pode ser utilizada de forma portátil ou ficar sob a mesa. A VX685 possui uma conexão GPRS o que facilita o uso, podendo ser utilizada em qualquer local. Seu valor para aquisição é R$ 1.090,00 ou 12 x R$ 99,00

Contamos também com a Vx690, que pode ser utilizada também como dispositivo de mesa ou da forma portátil. Essa maquininha, já tem uma modernização 3G e Wifi, trazendo também a capacidade de armazenamento de 32GB, o que suporta áudios e animações em GIF. Oferece espaço para dois SIM Cards, realiza leitura de cartão com tarja magnética. Com o valor de R$ 1.390,00 ou 12 x R$ 139,00.

E por fim a MiniAcqio, com medidas menores que as tradicionais, designer inovador e desenvolvido. Foi pensada especialmente para atender trabalhadores autônomos que precisam realizar suas ações de algum lugar. A MiniAcqio funciona sem necessidade de conexão com tablets ou celulares, não necessitando de baixar qualquer aplicativo. Tudo acontece por meio GPRS ou Wi-Fi. O empreendedor pode adquirir por R$ 718,00 ou 12 x R$ 59,90.

Para o pequeno e micro empreendedor da mesma forma, existem oportunidades perante a aquisição da maquininha. Com as maquininhas da Acqio a venda pode ser realizada a vista ou a prazo em até 12 parcelas e a mesma, de 1 a 4 dias. Assim, o lojista não utiliza seu fluxo de caixa, o que é excelente, pois evitando esse uso, contribuirá para o aumento no volume das vendas.

Além das novas bandeiras e tecnologia avançada, um dos diferenciais da marca no mercado é o atendimento presencial e customizado para o pequeno varejo, lojista e profissional liberal. O investimento feito em pessoas, em capacitação, em tecnologia e em comunicação tem como foco principal o cliente final. “O pequeno empreendedor sente necessidade de ter um suporte mais presente, principalmente quando se trata de tecnologia. Atender a necessidade do nosso cliente na hora que ele precisa nos traz prestígio, faz com que ele se sinta importante desenvolvendo todo o processo de divulgar nosso serviço boca a boca”, explica Kawel Lotti.

A Acqio atende atualmente aproximadamente 12 mil clientes. Com o crescimento acelerado do negócio nesses dois anos, foram implantadas mudanças na estrutura da marca fortalecendo ainda mais o departamento de suporte ao franqueado.

O que tem grande importância, já que o cliente necessita desse suporte presencial ao cliente das maquininhas, garantindo desempenho e faturamento, por esta razão os processos foram divididos em níveis de atendimento, sendo assim:

1º Nível de atendimento – Franqueado: fideliza o cliente, através de consultoria personalizada para garantir o faturamento da máquina e satisfação do cliente.

2º Nível de atendimento – FDA: capacita e assessora o Franqueado em todo o processo de venda e pós-venda.

3º Nível de atendimento – Hotline: presta suporte técnico ao FDA em todos os apontamentos pertinentes à maquininha.

Com a implantação de todos esses níveis de atendimento, a Acqio tem fortalecido o desempenho no mercado garantindo a satisfação de seus clientes.

Sobre a Acqio Franchising

Fundada no interior de São Paulo, a Acqio Franchising atua no segmento de tecnologia e inovação, com soluções de pagamentos eletrônicos de cartões de credito e débito por meio de equipamentos POS (WiFi e GPRS). A franquia nasceu da Join Venture entre dois grupos de investidores: uma empresa de tecnologia em pagamentos eletrônicos e outra com grande know How em gestão de Franchising e força de vendas. A Acqio Franchising surgiu no mercado como a primeira franquia de solução de pagamentos eletrônicos e começou sua atuação no mercado em agosto de 2015. Ela já possuiu mais de 550 unidades distribuídas em todo o país e oferece investimento de R$ 6.490,00 (taxa de franquia + capital de giro).

Fonte: Fatos & Ideias Comunicação