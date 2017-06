Conheça as principais doenças infantis no inverno

Pediatra dá dicas de como proteger as crianças nos dias frios

São Paulo, junho de 2017 – No inverno, as mudanças bruscas de temperatura em conjunto com a baixa umidade e ao acúmulo de poluição favorecem a proliferação de vírus e bactérias responsáveis pelas doenças respiratórias. Além disso, as pessoas tendem a ficar em lugares fechados facilitando a transmissão de diversos vírus e bactérias. Este cenário, somado a imaturidade do sistema imunológico da criança, faz com que as doenças típicas da estação sejam mais frequentes nos pequenos.

Segundo a pediatra de São Paulo, Maria Júlia Carvalho, as doenças de inverno mais comuns nas crianças acometem as vias respiratórias superiores e são de origem viral. São elas: bronquiolite, resfriado, gripe, laringite, amidalite, otite, sinusite, e pneumonia. “É preciso uma atenção especial para as três últimas, pois podem ser complicações bacterianas de um processo inicialmente viral”, enfatiza a médica.

A especialista explica que as medidas preventivas sempre são o melhor recurso para proteger as crianças das doenças respiratórias e evitar evoluções para quadros mais graves. Manter as vacinas em dia, estimular o aleitamento materno e garantir uma boa hidratação e uma dieta equilibrada são fundamentais. Abaixo, a pediatra, listou outros cuidados que devem ser tomados:

– Lavagem das mãos tanto das crianças quanto dos cuidadores com frequência, principalmente após tossir, espirrar ou tocar os olhos;

– Realizar lavagem nasal com soro fisiológico, pois ajuda a umedecer as vias aéreas superiores, auxilia na higiene nasal com remoção de secreções acumuladas e diminui a fixação viral na mucosa;

– Evitar lugares mal ventilados e/ou com grande aglomeração de pessoas principalmente para bebês pequenos, que ainda tem o sistema imune muito imaturo;

– Evitar que pessoas doentes entrem em contato com os filhos pequenos. “Caso os pais ou irmãos maiores estejam com resfriado é recomendado o uso de máscaras comuns (vendidas em farmácias) quando estão perto destas crianças, especialmente, se for um bebê”, alerta Maria Júlia.

– Não levar os filhos com resfriado para a escola ou creche, pois além do repouso necessário para a recuperação, será evitado que a criança transmita o vírus para as outras crianças.

Outra maneira de prevenir as doenças de inverno é através da vacina contra a gripe, que pode ser oferecida a partir dos 6 meses e é gratuita na rede pública para crianças até 5 anos. “Vale lembrar que, como o vírus se modifica anualmente, o mesmo ocorre com a vacina. Portanto, a imunização deve ser repetida todo ano. E no caso de bebês com menos de seis meses, a vacina deve ser aplicada nos cuidadores, nos pais, irmãos, empregada ou babá. Nessa faixa etária, o bebê que é amamentado recebe a proteção da mãe vacinada”, explica a especialista.

“É preciso lembrar aos pais de manter a calma. É normal as crianças adoecerem e isso é importante para a formação do sistema imunológico. Na dúvida, consulte sempre seu pediatra de confiança e evite a auto-medicação sem orientação de um profissional”, finaliza a pediatra.

Dra. Maria Julia Carvalho é formada pela UNICAMP (2004-2009). Fez residência em pediatria pela Santa Casa de SP (2010-2012). E é especialista em oncohematologia infantil pela Santa Casa de São Paulo (2012-2014). Plantonista na unidade de internação do hospital infantil Sabara e na UPA do Einstein de Perdizes. facebook.com/dramajucarvalho