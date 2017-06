Maior congresso sobre nematoides do País reúne pesquisadores em Vitória (ES)

Praga atinge diversas culturas e pode ser responsável pela perda de lavouras inteiras

Vitória, 28 de junho de 2017 – Vitória (ES) recebe a partir da próxima segunda-feira (3/7), a 34ª edição do Congresso Brasileiro de Nematologia. Realizado pela Sociedade Brasileira de Nematologia (SBN) e organizado pela Superintendência Federal de Agricultura do Espírito Santo (SFA-ES/MAPA), Embrapa Mandioca e Fruticultura, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Instituto Federal do Espírito Santo (IFES, o evento acontece até sexta-feira (7/7) e tem como tema “Manejo – Desafios e Soluções”. Os cerca de 300 participantes poderão conferir palestras de pesquisadores nacionais e internacionais, além de minicursos, mesas redondas, cases e apresentações de trabalhos científicos (pôsteres).

“A proposta desta edição do congresso é o aprofundamento sobre táticas de manejo de nematoides e os danos que essa praga traz para o agricultor e para a economia do País”, diz Dr. Dimmy Barbosa, engenheiro agrônomo e Superintendente Federal de Agricultura no Espírito Santo.

Nematoides prejudicam produtividade da lavoura

Responsáveis por perdas de lavouras inteiras, os nematoides afetam diretamente a produtividade das lavouras e, consequentemente, a rentabilidade dos agricultores de diversas culturas. Além das oito mil espécies catalogadas, novos gêneros têm sido descobertos a cada ano.

Por propiciar a disseminação do assunto e o debate entre o público, o Congresso Brasileiro de Nematologia tem sido essencial para promover a disseminação do assunto e a discussão entre o público do evento. Por meio do debate, os participantes ampliam seu conhecimento e conhecem cases de produtores afetados pelos nematoides e as possíveis soluções para o problema.

Pesquisadores, estudantes e pessoas ligadas ao agronegócio que queiram participar do evento podem realizar a inscrição pela página http://www.congressodenematologia.com.br/inscreva-se e presencialmente no evento. Os valores e a programação do evento também podem ser conferidos no site.

O Congresso Brasileiro de Nematologia conta com patrocínio das empresas Adama, Stoller, Syngenta, FMC, Laboratório Farroupilha e CREA-ES.

Serviço

34º Congresso Brasileiro de Nematologia

3 a 7 de julho de 2017 – Vitória (ES)

Centro de Convenções de Vitória – Rua Constante Sodré, 157

Fonte: CDicom