ESTÚDIO ANACÃ OFERECE UM DIA INTEIRO DE DANÇAS GRATUITAS EM JULHO

Com o objetivo de colocar a cidade de São Paulo para dançar, o Estúdio Anacã, rede com foco em bem-estar através da dança, promove mais uma edição do Free Day, um dia inteiro com aulas gratuitas. No próximo dia 11 de Julho, a partir das 7 horas da manhã, os amantes da dança poderão comparecer em qualquer uma das quatro unidades da rede – Pinheiros, Jardins, Tatuapé ou Morumbi – para fazer aulas de Walk Dance, Ballet Fitness, Jazz, Heels Class, Hip Hop, Aero Jazz, Dança do Ventre e mais de 20 outras modalidades.

Serviço:

FreeDay Anacã: 11/07 das 7h às 21h – Gratuito – Em todas as unidades

Inscrições: estudioanaca.com.br/freeday ou nos telefones das unidades

Endereço: Unid. Jardins (Av. Brasil, 649) / Unid. Pinheiros (R. Henrique Schaumann, 693) / Unid. Morumbi (Shopping Morumbi Town – Av. Giovanni Gronchi, 5930, 2°piso) / Unid. Tatuapé (Rua Itapeti, 757)

Sobre o Estúdio Anacã

O Estúdio Anacã foi criado em 2010 e tem à frente os sócios Ana Maria Diniz, Leandro Sampaulo e Helô Gouvêa, criadora do Walk Dance. O espaço de dança oferece o plano FreePass, onde o aluno pode participar das mais de 30 modalidades oferecidas sem ter que pagar a mais por isso. Atualmente, possui quatro unidades em operação na cidade de São Paulo, em Pinheiros, Jardins, Morumbi e Tatuapé. Mais informações: www.estudioanaca.com.br

Fonte: Markable Comunicação