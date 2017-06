INFORMATIVO SINDIVAREJO

Já está em vigor (valendo) a lei que permite que o comércio cobre preços diferenciados do consumidor, em função do prazo ou forma de pagamento utilizado, isso quer dizer o comerciante ( loja ou indústria) poderá oferecer descontos para pagamentos à vista ou cobrar valores diferenciados para pagamentos à prazo, desde que previamente informado a diferenciação de valores ao consumidor.

Anteriormente, referida pratica era vedada pela lei do consumidor, não podia haver diferenciação no valor do produto em razão do pagamento via dinheiro ou cartão. No entanto, após a edição da Medida Provisória n.º 764/2016, convertida na lei n.º 13.455/2017, agora é possível a diferenciação no valor do produto em razão da forma ou prazo de pagamento.

O setor varejista comemorou a medida, pois acredita que a lei vai incentivar o pagamento com dinheiro e fomentar a concorrência das operadores de cartão de crédito, diminuindo as taxas de juros nas operações financeiras via cartão magnético.

Segue abaixo, cartilha elaborado pelo PROCON-SP, explicando como deve funcionar a nova lei:

Quais os meios de pagamento estão inclusos nesta nova regra?

A lei não faz distinção, logo pode ser qualquer instrumento: dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, boleto etc.

O fornecedor é obrigado ceder desconto?

Não. A lei autoriza a diferenciação, não a obriga.

O estabelecimento pode determinar desconto apenas para alguns produtos/serviços que comercializa?

Sim, desde que a informação seja clara (visível) para o consumidor , não o induzindo a erro.

Pode haver mais do que um valor para cada item vendido pelo fornecedor?

O fornecedor é obrigado por lei a informar o preço à vista. Se há oferta do produto ou serviço a prazo, deve fornecer todos dados desta modalidade (juros, IOF, parcelas, custo efetivo total, valor final). Se praticar diferenciação de preço em razão do prazo ou do instrumento de pagamento, terá que informar também o desconto ao consumidor.

Como deve ser disposta a informação dos descontos, quando houver?

Deverá informar em local e formato visível ao consumidor.

O desconto, quando houver, pode ser em forma de porcentagem?

Sim.

O desconto deve estar disposto de forma individual em cada item ou generalizada (apenas uma placa na loja informando um percentual de desconto para um tipo de pagamento)?

Tanto faz, vai depender da conveniência do fornecedor de acordo com seu tipo/ramo de negócio/atividade.

Quando não houver informação de desconto na mercadoria o fornecedor pode diferenciar preços conforme a forma de pagamento?

O fornecedor continua obrigado a informar o preço à vista dos produtos. Se vende a prazo, continua obrigado a informar toda a composição do preço a prazo. Se optar por diferenciar preço em razão do prazo ou instrumento de pagamento, terá que informar o desconto em local e formato visível ao consumidor.

ac | Ciliomar Marques Filho – Advogado Sindivarejo