CCR MSVia informa: inverno é tempo de queimadas

A CCR MSVia alerta aos motoristas que, por ter um clima mais seco e mais frio, o inverno aumenta o risco de queimadas às margens da rodovia. Nesses momentos, a visibilidade fica prejudicada e os usuários precisam redobrar a atenção.

Segundo o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Concessionária, as estatísticas das ocorrências na BR-163/MS demonstram que, a partir desta época do ano, as queimadas tendem a acontecer nos trechos de vegetação seca.

Em caso de fumaça na pista, atente para as seguintes recomendações: reduza a velocidade, feche os vidros do veículo, mantenha distância segura do veículo que segue à frente.

A Concessionária também adverte: nunca acione o pisca-alerta em movimento; os demais motoristas podem achar que seu veículo está parado e não estacione em locais de risco. Procure parar em local seguro, longe da rodovia. O acostamento só deve ser usado em emergência.

Os profissionais que atuam no SAU também recomendam: não jogue pontas de cigarro na rodovia. Além de poluir o meio ambiente e sujar a paisagem, as pontas de cigarro podem provocar incêndios.

ac | Sato

Caso passe por um ponto de queimada na BR-163/MS, acione o Disque CCR MSVia pelo telefone 0800 648 0163. As ligações são gratuitas inclusive para celular. O serviço funciona 24 horas por dia.