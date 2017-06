Projeto do Sindicato Rural e Senar para a pecuária de corte começa em julho

Programa Mais Inovação está com inscrições abertas para produtores de gado de corte de Dourados até o dia 14 de julho

Produtores de gado de corte têm até o dia 14 de julho para se inscrever no programa Mais Inovação, desenvolvido pelo Senar MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Mato Grosso do Sul) e que está sendo implantado em Dourados em parceria com o Sindicato Rural.

“O produtor que tenha interesse em receber uma assistência técnica e gerencial de forma subsidiada e com eficiência comprovada podem se inscrever no Mais Inovação. Ainda estamos recebendo as inscrições. As visitas técnicas começam em julho”, informou o consultor técnico e gerencial do Senar MS para a região, Gustavo Rodrigues Barbosa.

O produtor que se inscrever vai receber uma visita por mês e durante um ano ter assistência técnica e gerencial fornecida através de um software. Cada produtor terá de pagar uma taxa anual de R$ 1.500 para ter acesso ao programa, que oferece a oportunidade para a produção sustentável, aliada a conhecimento, tecnologia e inovação.

Segundo o consultor do Senar, o objetivo é garantir o incremento da pecuária de corte e maior retorno financeiro para os produtores. Lançado em 2012, o programa já atendeu dezenas de propriedades em vários municípios sul-mato-grossenses, entre eles Inocência, Anastácio, Figueirão, Caracol, Bela Vista, Três Lagoas, Paranaíba e Rio Verde.

O Mais Inovação é um programa estruturado em forma de consultoria técnica, com o objetivo de oferecer inovação tecnológica para pequenos e médios produtores de bovinocultura de corte. Durante 12 meses, atua nas diversas áreas de conhecimentos, voltados à produção e focando sempre no resultado, através de orientações na aptidão no uso do solo, oportunidades de produção, gestão, comercialização, logística e construção de planos de negócio das atividades.

Inscrições

Os produtores de gado de corte interessados em conhecer o programa, podem entrar em contato com Gustavo, através do telefone (67) 99984-1817.

Fonte: Sindicado Rural de Dourados