Mulher de João Gilberto nega desentendimento com filhos do cantor: “Não gosto de baixaria”

A empresária ainda destaca a falta de reconhecimento a João Gilberto no país. “Ele ganhou em caráter super excepcional um prêmio de doutor numa das cinco mais importantes universidades do mundo. Isso foi uma felicidade para ele, porque aqui ele não é tratado de uma maneira coerente”, comenta ela. “A gente está num deserto de tal tamanho que nosso ícone, o cara que mais projetou nossa música na história, não foi acolhido pelo país, e isso é grave!”.

Claudia Faissol também afirma que estão adulterando as composições do mestre da bossa-nova e conta que já tentou obter apoio da Justiça para resolver a questão. “Ele teve os principais registros de composições dele adulterados, os discos que levaram o português do Brasil para o mundo, que são ‘Chega de saudade’, ‘O amor, o sorriso e a flor’ e ‘João Gilberto’. Foram adulterados, esses discos não poderiam estar no mercado. Eu já denunciei na Procuradoria da República, no Ministério, na Presidência, já denunciei em todos os lugares e ninguém fez nada”.

Questionada por Amaury Jr. sobre as alterações na obra do compositor, ela explica: “Eles foram mixados, música com música. Foi uma coisa absurda, porque não tinha autorização de passar para CD e passou para CD. O negócio é assustador, como que a Cultura brasileira deixou isso passar durante 10 anos? (…) Isso é tão grave quanto se, vamos dizer assim, na França alguém botasse um bigode na Mona Lisa” .

Ao final do encontro, a empresária revela estar produzindo registros das canções de João Gilberto “para as futuras gerações” e diz que o músico está em “franca produção”.

*Crédito/Foto: Divulgação/RedeTV!

Fonte: RedeTv