Tamiko recebe visita de nova médica do Programa Mais Médicos

Andradina/SP

A prefeita Tamiko Inoue recebeu, na tarde desta terça-feira (27) em seu gabinete a médica cubana Concepcion Cruz Rodrigues, que faz parte do Programa Mais Médicos do Governo Federal.

Formada pelo Instituto Superior de Ciências Médicas de Santiago, Concepcion tem 26 anos de atuação e é especializada em saúde da família. Ela foi apresentada pelo secretário de Saúde e Higiene Pública, Marcelo Gimenez.

Gimenez explica que a médica desenvolverá suas atividades profissionais no CAMO “Dr. Eduardo Henrique F. Char”, do bairro Benfica, na Estratégia Saúde da Família.

Recentemente o Governo de Andradina lançou o Programa Hora Certa, uma ação do Programa Nova Saúde – Humanização que propiciará uma nova organização nos serviços ofertados aos cidadãos.

Uma das medidas é a ampliação do horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que será estendido das 7h às 20h facilitando o acesso aos serviços, especialmente aos trabalhadores.

Foto: Mais Médicos – Crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Com horário estendido na Saúde Municipal do Governo de Andradina recebe reforço do Programa Mais Médicos/Secom’s