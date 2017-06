Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB promove Dia de Campo do Café no período de 25 a 29 de julho

Evento contará com palestras e visitações técnicas na Zona Rural de Barra do Choça, Vila do Café – Município de Encruzilhada, Mucugê e na Fazenda Encanto, Ibicoara

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB realizará ‘Dia de Campo do Café’, com ênfase na sustentabilidade da cafeicultura, no período de 25 a 29 de julho de 2017. Promovido pelo Programa de Gestão da Cadeia Produtiva do Café, do Departamento de Fitotecnia e Zootecnia, o evento contará com palestras e visitações técnicas na Zona Rural de Barra do Choça, Vila do Café – Município de Encruzilhada, Mucugê e na Fazenda Encanto, Ibicoara.

O Dia de Campo tem como objetivo fornecer informações técnicas da cadeia produtiva para pequenos agricultores. Para tanto, contará com palestras, mesa-redonda e visitas técnicas a localidades dos municípios mencionadas. Para a realização desse evento, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB conta com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Ibicoara – SEMUDES, Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER, e Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café .

Leia na íntegra essa matéria no Observatório do Café, do Consórcio Pesquisa Café, e na página da Embrapa Café.

Fonte: Embrapa Café Cõmunicação