Correios sedia evento que visa trazer mais transparência à gestão do esporte nacional

Foi apresentada, nesta terça-feira (27), no Centro Cultural dos Correios em São Paulo, uma iniciativa que garantirá mais segurança a potenciais patrocinadores do esporte nacional. O evento para assinatura do “Termo de Parceria do Rating das Entidades Esportivas” contou com a presença de representantes de diversas entidades do esporte, que se comprometeram a aderir à plataforma “Rating” – em desenvolvimento pelo Instituto Ethos com consultoria da Ernst Young e colaboração de comitês, confederações e clubes, do Pacto pelo Esporte e do Atletas pelo Brasil para avaliar quais confederações e clubes seguem boas práticas de governança corporativa, transparência e gestão.

O termo de parceria, que firma o compromisso de adesão à ferramenta, foi assinado pelo presidente do Instituto Ethos, Caio Magri, pelo vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Wanderley, pelo vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Ivaldo Brandão, pelo superintendente executivo do Comitê Brasileiro de Clubes, Edson Garcia, e pelo diretor da Atletas pelo Brasil, Raí Oliveira.

Responsável pela abertura do encontro, o presidente dos Correios, Guilherme Campos, destacou que o Pacto pelo Esporte foi elaborado pelas principais empresas patrocinadoras do esporte no Brasil. “Os Correios tiveram a honra de participar dessa ação, que busca contribuir para a melhoria do esporte de alto rendimento no país. Para nós, a criação do Rating é de extrema importância, uma vez que pretende fomentar, a longo prazo, um ambiente seguro e transparente para os investimentos, ampliando o número de patrocinadores e o volume de recursos para as entidades que ajudam a desenvolver o esporte nacional”, destacou.

O Pacto pelo Esporte é um acordo voluntário entre empresas patrocinadoras do esporte nacional, que define regras e mecanismos na relações entre patrocinadores e entidades esportivas.

Fonte: Assessoria de Imprensa dos Correios