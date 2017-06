Três Lagoas receberá dois espetáculos de teatro em julho

Apresentações serão gratuitas e acontecerão na Diretoria de Cultura e na Biblioteca Municipal

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura e o Grupo de Teatro Identidade, com o apoio da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) promovem os Espetáculos “Meu Mano Humano” e “Planeta Água em Cena 3” que serão apresentados no mês de julho.

O espetáculo “Meu Mano Humano” do Grupo de Teatro Cia Última Hora de Dourados-MS acontecerá no dia 13 de julho, no Salão Multiuso da Diretoria de Cultura, às 19h.

O espetáculo da Cia. Última Hora é um musical para crianças de todas as idades. Com trilha sonora e dramaturgia original, o espetáculo tem duração de 50 minutos e aborda o universo fantástico de Palomito, um gato carinhoso que descobre que seus “pais humanos” terão um bebê; e ao lado de seus amigos, questiona sua própria natureza e decide fazer escolhas que mudarão para sempre sua vida.

O espetáculo “Planeta Água em Cena 3” do Grupo Komedi de Campinas/SP se apresentará nos dias 21, 22 e 23 de julho na Biblioteca Municipal – às 16h00. A peça teatral de 45 minutos é destinada ao público de 6 a 12 anos.

Planeta Água em Cena 3 é um projeto aprovado pelo Ministério de Cultura e está sendo patrocinado por uma empresa que possui sede em Três Lagoas. Em cada apresentação serão doados 200 livros de história da temática da peça.