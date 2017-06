Ministério da Integração destina mais de R$ 20 milhões para obras de reconstrução no Mato Grosso do Sul

Ministério da Integração Nacional

Repasse foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29) e se destina à recuperação de pontes em várias cidades

Brasília-DF, 29/6/17 – O Ministério da Integração Nacional assegurou nesta quinta-feira (29) o repasse de R$ 20,7 milhões para a recuperação de mais de 20 pontes no Mato Grosso do Sul. Os danos foram causados por chuvas intensas que atingiram os municípios de Amambai, Bela Vista, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Iguatemi, Juti, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru, Guia Lopes de Laguna e Dois Irmãos do Buriti. Duas portarias, que autorizaram a liberação dos recursos, foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

As obras serão executadas pelo governo do estado e o prazo para conclusão é de 365 dias. Todas as ações serão realizadas com investimentos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração. O apoio emergencial é complementar às ações dos estados e dos municípios.

Para ter acesso ao benefício, o ente deve obter o reconhecimento federal de situação de emergência ou calamidade pública e apresentar um Plano de Trabalho com o diagnóstico dos danos. As solicitações são feitas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) e as medidas de apoio federal são definidas após análise da equipe técnica da Sedec.

