JBS REFORÇA E ELEVA SUA GOVERNANÇA, PROFISSIONALIZAÇÃO E COMPLIANCE

A JBS S.A. (“ JBS ” ou “ Companhia ” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), em atendimento ao disposto no Artigo 157, parágrafo 4º, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e nos termos do disposto no artigo 2º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM “) n° 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, a tomada das seguintes decisões do seu Conselho de Administração:

COMITÊ EXECUTIVO – Foi aprovada a criação do Comitê Executivo, órgão de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia, cujas principais atribuições serão:

(a) assessorar a Diretoria na

(I) gestão da Companhia;

(II) revisão de potenciais propostas de aquisição, investimentos, desinvestimentos, associações e alianças estratégicas;

(III) elaboração do orçamento anual/plurianual e suas revisões, bem como do plano anual de investimentos;

(IV) orientação geral sobre os negócios da Companhia, inclusive sugerindo a adoção de políticas, diretrizes e ações estratégicas; e

(b) fazer recomendações aos órgãos da administração da Companhia e suas controladas sobre melhorias para a gestão das atividades da Companhia.

Foram eleitos para integrar o Comitê Executivo o Sr. Tarek Farahat, o Sr. Gilberto Xandó, ambos membros do Conselho de Administração da Companhia, e o Sr. Wesley Mendonça Batista, Diretor Presidente da Companhia e membro do Conselho de Administração.

COMITÊ DE GOVERNANÇA – Foram eleitos para integrar o Comitê de Governança, Presidido pelo Sr. Tarek Farahat, a Sra. Claudia Silva Araujo de Azeredo Santos, membro do Conselho de Administração, e o Sr. André Janszky. O Sr. André Janszky é advogado, ex-sócio dos escritórios Shearman & Sterling LLP (onde liderou o Global Capital Markets Group e aLatin America Practice) e Milbank Tweed Hadley & McCloy LLP (onde liderou o escritório de São Paulo e o Latin America Group), e atualmente é um Consultor Independente em Governança Corporativa e Anti Corrupção, ocupando cargos de membro de conselhos de administração em companhias abertas no Brasil.

PROGRAMA DE COMPLIANCE “FAÇA SEMPRE A COISA CERTA” – Foi aprovado o Plano de Trabalho do Programa de Compliance “Faça Sempre a Coisa Certa” proposto e apresentado pelo Sr. Marcelo Proença, Diretor Global de Compliance da Companhia, com o suporte e assessoramento do escritório White & Case LLP. A implementação do Programa de Compliance “Faça Sempre a Coisa Certa” decorre do compromisso assumido pela Administração da Companhia de assegurar que a JBS tenha o melhor Programa de Compliance Global da categoria com o objetivo de restabelecer a confiança de seus steakholders.

A criação e instalação do Comitê Executivo pelo Conselho de Administração, que se soma à recente instalação do Comitê de Governança, assim como a definição de novas composições para o Comitê de Partes Relacionadas, Comitê de Auditoria, Comitê Financeiro e de Gestão de Riscos e Comitê de Sustentabilidade são medidas que reforçam e elevam a Governança Corporativa, o processo de profissionalização do Conselho de Administração e de seus Comitês de assessoramento, ao mesmo tempo em que aumentam a frequência e espaço para a interação, diálogo e cooperação com os diretores e executivos da Companhia, facilitando o desenvolvimento e implementação das metas operacionais e estratégias corporativas da Companhia.

