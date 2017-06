Palestra com especialistas discute ações “Antidrogas” em evento realizado pelo COMAD e Assistência Social

Com o objetivo destacar os representantes da Rede Socioassistencial e do Sistema de Garantia de Direitos, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas (COMAD), com apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social (SAS), realizou nesta quinta-feira (29), no CRASE “Coração de Mãe”, o encontro referente à Campanha Nacional “Antidrogas”.

A ação também tem como foco prioritário ministrar palestras sobre drogas, depressão, comunidade terapêutica e medicamentos, por meio do conhecimento de causa de autoridades no assunto, como o SGT Jefferson Barbosa de Paula, da Polícia Militar; Ag. Pol. Federal Douglas Garcia Pereira, da Polícia Federal; Pr. Marcelo Filomeno, da Igreja Peniel e Dra. Larissa O. Freitas, CAPS AD.

Além disso, o mês de Junho é alusivo às informações de conscientização sobre o uso e abuso de substâncias lícitas e ilícitas, destacando o uso de drogas e bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes em Três Lagoas.