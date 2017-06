CR7 apresenta seus filhos gêmeos de barriga de aluguel

Cristiano Ronaldo mostrou, pela primeira vez, seus filhos gêmeos, frutos de uma barriga de aluguel, nesta quinta-feira (29). Após a derrota da seleção portuguesa para o Chile na Copa das Confederações, na Rússia, na última quarta-feira, os dirigentes aprovaram o retorno do jogador para seu primeiro encontro com Mateo e Eva, cujo nascimento custou R$ 750 mil ao craque. No Twitter, o craque que já tem um filho de sete anos, compartilhou uma foto com os bebês no colo e escreveu: “Tão feliz por ser capaz de segurar meus dois novos amores da minha vida”.

‘Atitude me sensibilizou’, conta CR7

Em entrevista à edição portuguesa da revista “Caras”, ele enalteceu o momento. “Estive ao serviço da Seleção Nacional, como sempre acontece, de corpo e alma, mesmo sabendo que os meus dois filhos tinham nascido. Infelizmente, não conseguimos alcançar o principal objetivo desportivo que pretendíamos, mas estou certo que vamos continuar a dar alegrias aos portugueses. O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol [Fernando Gomes] e o Selecionador Nacional [Fernando Santos]tiveram hoje uma atitude que me sensibilizou e que não esquecerei. Estou muito feliz por poder, finalmente, estar com os meus filhos pela primeira vez”, indicou o namorado de Georgina Rodriguez, grávida de uma menina.

Nasce Gabriel, filho de Gusttavo Lima e Andressa Suita

Outro bebê que foi mostrado pela primeira vez na web nesta quinta-feira (29) foi Gabriel: o filho do sertanejo Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita nasceu com 3.510 kg e 51 cm, de parto normal – como era o desejo da mãe – às 23h23 do dia 28, em Goiânia, capital de Goiás e cidade natal da modelo. Em seus perfis no Instagram, os pais corujas compartilharam a mesma foto do rostinho do pequeno. ” Uma foto para os meus titios e minhas titias da internet: meu superfilho”, indicou o intérprete de “Homem de Família”, cheio de orgulho. A loira, por sua vez, escreveu “Nosso Gabriel”, completando com as hashtags “O Melhor de Mim” e “Maior Amor do Mundo”.

