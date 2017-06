Em visita ao interior do MS, Marun garante recursos para vários municípios do Estado

Com o intuito de conhecer melhor os problemas dos municípios e ouvir mais de perto os anseios da população, dos gestores, correligionários e dos amigos do interior do Mato Grosso do Sul, o deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) visitou no final de semana, três cidades do Estado: Miranda, Ladário e Corumbá.

Na sexta-feira (23), Marun iniciou a agenda no município de Miranda e, ao lado da prefeita Marlene Bossay, reuniu-se com correligionários do PMDB para reunião onde palestrou sobre o cenário político nacional e o Governo Temer. Após este encontro, o deputado acompanhou a prefeita e sua equipe em visitas técnicas em vários locais da cidade que necessitam de recursos financeiros provenientes do Governo Federal. Entre essas demandas, solicitou verbas para reforma e ampliação do hospital, do estádio e das ruas não pavimentadas da cidade.

Marlene solicitou o apoio imediato do deputado na destinação dessas verbas que são muitas vezes oriundas de Emendas Parlamentares. Vale ressaltar que em pouco mais de dois anos cumprindo mandato de deputado federal, Marun já garantiu para Miranda, recursos próximos a um milhão de reais, que serão investidos em melhorias, gerando bem-estar e qualidade de vida aos moradores. Entre os recursos já garantidos, estão R$ 500 mil para pavimentação asfáltica e/ou blocos de concreto, R$ 300 mil para implantação de rede de água e esgoto em assentamentos e uma ambulância para atender a população da cidade e da área rural.

Já em Ladário, o deputado Marun foi recebido pelo prefeito Carlos Ruso e equipe. Neste encontro, Ruso pleiteou o auxílio do deputado na destinação de recursos que serão usados em vários empreendimentos do município, entre esses, verba para a construção da Orla Municipal às margens do Rio Paraguai e para a construção de um Mirante Turístico, no alto de um morro com vista total da cidade e do Pantanal. Ao findar este encontro, o prefeito homenageou o deputado Marun, através do Decreto 3.443/2017, que o declarou ‘Hóspede de Honra do Município’, devido a relevante representatividade no cenário político e por dar atenção especial a Ladário. Após este valioso encontro, Marun se reuniu também com o PMDB de Ladário, onde despachou assuntos pertinentes ao município e ao País.

“Ainda na sexta-feira (23), Marun encerrou os compromissos do dia participando da tradicional e folclórica festa do Banho de São João, de Corumbá”.

No sábado (24), o deputado Marun cumpriu agenda da manhã em Corumbá, onde se reuniu com a presidente do PMDB Municipal, Solange Ohara para tratar de assuntos ligados ao partido no município. Logo após este encontro, o deputado dirigiu-se para uma visita técnica ao lado do vice-prefeito Marcelo Iunes, no Estádio Municipal Arthur Marinho.

Neste encontro, foi solicitado ao deputado, apoio na destinação de recursos para reforma e ampliação de alguns setores do Estádio, entre eles, a construção de uma nova arquibancada em formato de tobogã. Iunes ressaltou que na última final do Campeonato Estadual de Futebol, oportunidade em que o time local, ‘Corumbaense’ sagrou-se campeão, mais de dois mil torcedores ficaram de fora do Estádio por não haver espaço físico suficiente. Marun prometeu que vai correr atrás o mais rápido possível para que essa demanda seja atendida com sucesso.

Ao retornar das cidades de Ladário e Corumbá, o deputado Marun realizou outra visita técnica, desta vez no posto ‘Guaicurus’, da Polícia Rodoviária Federal, na região de Miranda. As estatísticas comprovam que este posto é um dos que mais apreende drogas e armas no Brasil, devido a sua proximidade com a fronteira da Bolívia e um dos problemas enfrentados pelos policiais que ali trabalham é o forte calor predominante da região pantaneira.

Chegou ao deputado, através do Sindicato da categoria, o pedido de apoio para que seja construída uma cobertura metálica neste local. Marun assumiu o compromisso de viabilizar emenda parlamentar para que essa importante obra seja realizada o mais rápido possível.

Neste final de semana, o deputado Marun estará visitando os municípios de Antônio João, Maracaju e Ponta Porã.

Assessoria do Parlamentar