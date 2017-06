Brasilândia-MS: Prefeitura garante galpão para “Assobra”

O município de Brasilândia concedeu uma cessão de uso de um galpão para a Associação Brasilandense de Agentes Ambientais (ASSOBRA). O feito foi publicado no Diário Oficial, sob a Lei de nº 2666/17, na última terça-feira (27).

Com isso, os agentes desfrutarão do galpão por mais 20 anos. Além disso, a lei especifica que o material a ser reciclado, coletado no perímetro urbano de Brasilândia, poderá ser recolhido por veículo apropriado sob as expensas do Município, cujo manuseio de coleta, carga e descarga do material, ficará sob responsabilidade e risco dos membros da referida Associação, não gerando aos mesmos qualquer vínculo empregatício ou trabalhista com o Município, seja associado ou não.

A lei também determina que as despesas com o veículo da coleta, compreendendo os gastos de combustível, manutenção e motorista, bem como consumo de energia e água do local onde será processada a reciclagem, poderá ser suportado pelo poder executivo municipal, sendo assim, suportadas pelo orçamento vigente, podendo ser suplementadas se necessário for.

O galpão está localizado na saída para Bataguassu, com 518 metros quadrados, onde os agentes ambientais realizam o trabalho de separação dos materiais recicláveis recolhidos nas casas e comércios da Cidade.

O local antigo sofreu um incêndio em 2010 e a associação estava com o trabalho comprometido devido à falta de espaço físico. Na época, na gestão do Prefeito Dr. Antônio, foi realizada construção de um novo barracão, com recursos próprios da Prefeitura de Brasilândia. Desde lá, a Assobra realiza o trabalho de coleta seletiva no município de Brasilândia.

“Reconhecemos o importante trabalho realizado pela associação e o nosso compromisso foi garantir a utilização do espaço para que possam realizar a separação dos materiais recicláveis, assim como especificar o auxílio que o poder executivo poderá prestar a entidade”, disse o Prefeito Dr. Antônio.

COLETA SELETIVA

SEGUNDA-FEIRA: Jardim Imperial, Jardim Primavera, Vale Verde, Jardim Camargo, Jardim Mão Amiga, Jardim Brasília, Rua da Aviação, Avenida São José e mercados.

TERÇA-FEIRA: Jardim Oiti, Thomaz de Almeida (Cohab), Centro , Mercados e Lojas.

QUARTA-FEIRA: João de Abreu, João Paulo da Silva, José Rodrigues, José Inácio Batista, Jardim Oiti, Juvenal Uchôa e José Alves de Freitas.

QUINTA-FEIRA: Reassentamento Novo Porto João André (a cada 15 dias) e Mercados.

