UGT fará mobilizações no Brasil nesta sexta (30/06)

A União Geral dos Trabalhadores (UGT) irá participar fortemente das mobilizações do dia 30/06 (sexta-feira) com paralisações e manifestações, na cidade de São Paulo e em todo o País.

Durante todo o dia, a central estará com sua militância distribuindo milhares de folders e panfletos conscientizando a população acerca do grave momento que estamos atravessando. A Reforma Trabalhista encaminhada pelo Governo é cruel e danosa aos trabalhadores, e a UGT, aliada as demais centrais, não pode aceitar que os direitos dos trabalhadores sejam retirados depois de tantos anos de luta. Vamos às ruas lutar por nenhum direito a menos, em todo o país.

Vamos sim, alertar à população que o Congresso, que foi eleito para representar o anseio e defender os direitos da sociedade, está de quatro diante de um Governo que tem apenas 7% de aprovação dos eleitores e é o primeiro na história do País a ser acusado de corrupção no exercício do cargo.

Assessoria de Imprensa

Mauro Ramos

11-991730558

11-981414713